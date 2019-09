Desembolso del FMI: no hay necesidad inmediata de recibir los fondos, según el Gobierno

Aún no está la confirmación del último desembolso del FMI por 5.400 millones de dólares, que son los faltantes para completar la totalidad del crédito

En un contexto de crisis económica como la que está protagonizando Argentina en este momento, resulta clave la confirmación del último desembolso del FMI por 5.400 millones de dólares, que son los faltantes para completar la totalidad del crédito aprobado para el país en 2018, por 56.000 millones de dólares.



Si bien aún no se ha dado la aprobación del mismo, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron que "no hay una necesidad inmediata de recibir los fondos".



Sostuvieron que no hay una necesidad urgente de que llegue ese dinero: "Con las medidas cambiarias y financieras que tomamos, no hay una necesidad inmediata de recibir esos fondos. Sí están previstos en el programa financiero anual".

El vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, ratificó este jueves el apoyo del organismo al país: "Nuestro compromiso sigue siendo fuerte con la Argentina", indicó, y sostuvo que la prioridad de la entidad es lograr "la estabilización de la economía, para allanar el camino a un crecimiento en el futuro".



"El objetivo del FMI es tratar de ayudar a las autoridades a estabilizar la difícil situación y permitir un retorno de la confianza que allane el camino para el crecimiento futuro, ese fue nuestro enfoque y nuestra prioridad", expresó Rice, ante una pregunta sobre si el Fondo había violado sus propias reglas con el caso argentino.



Además, ratificó que "la Argentina cumplió con las metas fiscales y de cuenta corriente", al tiempo que descartó esas especulaciones.



Asimismo, se expresó acerca de la visita oficial argentina que encabezará el ministro de Hacienda Hernán Lacunza, "a fin de mes",

Rice subrayó que luego del apoyo del FMI, la Argentina "logró reducir el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente", que son "dos factores de vulnerabilidad" de la economía local.



También subrayó que el staff realizó las advertencias pertinentes en sus informes sobre la Argentina "acerca de los riesgos del programa por las reacciones adversas del mercado y por la incertidumbre política", tras explicar cómo el FMI procedió con el país desde que solicitó asistencia hace un año.