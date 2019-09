Bancos habilitarán dólares para compraventa de viviendas, según anticipan inmobiliarias

La modalidad tendrá un tope de 220.000 UVAs, es decir u$s145.000 por operación, para vivienda única para todo el territorio nacional

Representantes empresarios del sector inmobiliario esperan que el próximo jueves el directorio del Banco Central emita una resolución para liberar la compra de dólares por hasta u$s145.000 para vivienda única, señalaron tras un encuentro mantenido con funcionarios del Ministerio de Hacienda.



Así lo indicó el titular del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, al salir de la reunión con el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Hacienda, al que también asistieron los referentes de la Cámara Inmobiliaria Argentina.



"Hay orden del ministro y del Ejecutivo de solucionar el problema de las personas que quieren adquirir su primera vivienda", afirmó Pepe.



Agregó que tras las reuniones con la AFIP, las dos anteriores con el Banco Central y este lunes con Hacienda "resta que el jueves el banco Central apruebe y emita la comunicación".



Según el empresario inmobiliario, será el escribano de cada operación de compra de la primera vivienda quien notificará al banco intermediario y éste al Central sobre la necesidad de su cliente de adquirir divisas para hacer la operación.



La modalidad tendrá, según Pepe, un tope de 220.000 UVAs, es decir u$s145.000 por operación, "para vivienda única para todo el territorio nacional".

Según había trascendido en reuniones anteriores, la propuesta del sector inmobiliario sería la siguiente:

1. Sumar una declaración jurada de que ese vendedor que recibe los dólares los reinvertirá en el mercado en el lapso de un año.

2. Las inmobiliarias proponen que el escribano pueda elaborar un certificado digital que encuadre la operación inmobiliaria en gestión, dentro de requerimientos objetivos -vivienda, controles de lavado de dinero, etc.- de manera de posibilitar el acceso por parte del adquirente al mercado de cambios y, de esta forma, poder concretar las operaciones inmobiliarias.



3. El certificado deberá ser remitido a la autoridad monetaria 72 horas hábiles previas a la concreción de la firma del boleto de compraventa, de manera que el banco en el que se realizará la operación cuente con la autorización necesaria para la venta de los dólares correspondientes.



4. El Banco Central sólo accedería a admitir el acceso al mercado cambiario a través de autorizaciones individuales, basadas en normas objetivas y que cumplan con el procedimiento del certificado notarial previo, descartando cualquier otra opción instrumental, explicaron desde el Colegio de Escribanos.

Los controles de cambio que estableció el Gobierno de Mauricio Macri complicaron las operaciones inmobiliarias en las últimas semanas debido a que las personas humanas pueden acceder hasta un máximo de 10.000 dólares por mes.

Preocupación vigente

Para diversos "players" de la actividad inmobiliaria, la entrada en vigencia del nuevo cepo al dólar fue una estocada más para el sector, que no para de acumular reveses.



En línea con una caída de la actividad del orden del 50 por ciento en apenas un año, los principales jugadores del negocio ahora enfrentan la imposición de restricciones que, de no modificar sus principales aspectos, hacen prever una nueva caída en el nivel de operaciones de compraventa.



En ese sentido, fuentes consultadas por iProfesional aseguraron que la nueva traba a la compra de dólares podría hundir las transacciones a niveles incluso por debajo del bienio 2011/2012, considerado el peor desde que las entidades miden la evolución del mercado del ladrillo.



Al mismo tiempo, anticiparon la vuelta del dólar paralelo como protagonista de peso, así como la "reaparición" de las cuevas como alternativas para quienes procuren eludir trámites y restricciones.



"Volverán las ventanillas de dólares que conocimos con el cepo anterior. Siempre que se fija un control para la compra de moneda extranjera, lo primero que aparece son estas opciones. Volverá a generarse un desdoblamiento cambiario", sostuvo ante iProfesional José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario.



El experto expuso, además, que el cepo fijado por el macrismo incluso veta la posibilidad de que las sociedades adquieran dólares para atesoramiento, lo cual, en concreto, representa un obstáculo claro para la concreción de operaciones de compra, algo que se tratará de revertir con una nueva medida oficial.



"Hoy, las empresas con intenciones de llevar a cabo una transacción no pueden operar con el dólar oficial si es que, previamente a la medida, no se hicieron con los fondos. Y así es como se las empuja a operar en el blue", precisó.