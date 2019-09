Según consultor financiero, "si fuera Fernández ya tendría un equipo designado estudiando todo"

"El que esté en el Gobierno después del 10 de diciembre va a tener que sentarse a refinanciar toda la deuda, pero no arrastrar al resto", advirtió

Con un dólar que cerró para la venta al público a un poco más de $58 y un Riesgo País cercano a los 2200 puntos, la jornada se caracterizó por el bajo volumen operado.

El Banco Central sigue sin levantar las trabas para el pago de bonos y de deudas de empresas que ya empezaron a preocuparse por su dificultad en los pagos debido al cepo cambiario.

En este contexto, el director ejecutivo de Maxinver Consultores, Eduardo Blasco, se refirió en el programa de Marcelo Longobardi a la problemática económica por la que está pasando el país, y en lo que deberá enfrentar el próximo gobierno.

Estas son sus 10 frases más destacadas:

"Estoy asombrado de la capacidad que tienen los que están sacando todo este tipo de regulaciones de corto plazo a generar más incertidumbre. Me asombra porque tanto en el Banco Central a nivel funcionarios como en otros lugares hay gente con experiencia que podrían hacer las cosas mucho mejor".



"Lo que hay que evitar es que bajen las reservas del Banco Central. Quedan alrededor de 9 mil millones de dólares de los depósitos bancarios que están encajados. Sería importante que la gente no retirara esos depósitos que están en el sistema bancario porque sino vamos a seguir viendo que las reservas brutas van a seguir bajando".



"Cuanto más la gente escucha que le ponen alguna otra traba a alguien para que pague sus compromisos con dinero que ya tiene, más da la sensación de yo no entiendo nada pero por las dudas saco el dinero".



"Tiene que haber gente muy capacitada y que no cometa errores. Se pensó que este tema de las Letes iba a funcionar y no es así".



"El que esté en el Gobierno después del 10 de diciembre va a tener que sentarse a refinanciar toda la deuda, pero no arrastrar al resto. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires jamás había no pagado compromisos de bonos. YPF hace poco colocó 500 millones de dólares".

"Lo que me preocupa es que estamos sacando medidas una atrás de otra sin haber estudiado con profundidad el siguiente paso. Este debe ser el primer default que se anuncia oficialmente que va a ocurrir".



"Siempre ahora la disponibilidad de pesos puede haber una parte importante que diga esta espero prefiero esperarla en dólares".



"El próximo gobierno ha insistido en Vaca Muerta como una salida, pero para eso se necesitan capitales y se necesita crédito. Este tipo de circunstancias van sensiblemente en contra de ese proyecto estratégico".



"Si yo fuera Alberto Fernández ya tendría un equipo designado estudiando todo esto".



"La única suerte que tenemos los argentinos es que vamos a encarar esto con una tasa de interés bajísima"