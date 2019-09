Bono de $5.000: quiénes lo recibirán, cómo se pagaría y cómo impactaría en Ganancias

La cifra será no remunerativa. Será obligatorio y este martes habrá reuniones multisectoriales para definir "la letra chica" del acuerdo

Tras largas negociaciones, el Gobierno acordó este lunes con las cámaras empresariales y la CGT el pago de un bono de $5.000 a trabajadores del sector privado, suma que tendrá carácter no remunerativo y será a cuenta de futuras revisiones salariales.

El convenio se logró tras una reunión en el Ministerio de Producción en la que participaron su titular, Dante Sica; su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el secretario de Comercio, Ignacio Werner; y directivos de cámaras empresariales y de la central obrera.

"Durante el encuentro, las partes acordaron una recomposición salarial obligatoria de $5.000 para los trabajadores del sector privado. La misma será de carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias", indicó en un comunicado de la cartera de Producción y Trabajo.

Este martes por la mañana volverán a reunirse para definir la "letra chica" del entendimiento que detallará la forma en que se abonará el plus y si bien se espera que sea en un solo pago, las cámaras Pymes vienen advirtiendo sobre las dificultades que tendrán para cubrir ese costo.

De este modo, en el caso de pequeñas y medianas empresas, deberá definirse si se puede hacer el pago en cuotas y los plazos para cumplimentarlo.

Tras el encuentro y en breves declaraciones a la prensa, el secretario de Comercio Interior sostuvo que "se acordaron las distintas condiciones" y puntualizó que este martes se redactará el decreto que impulsa el pago del plus.

Te puede interesar Cómo invertir los ahorros y escapar del riesgo argentino

El presidente de COPAL, Daniel Funes de Rioja, aseguró que ese plus será "a cuenta de futuras revisiones y los convenios colectivos deberán ver la situación de pequeñas empresas".

El dirigente agregó que el objetivo es "generar un marco para que el acuerdo pueda ser cumplido por todos y que los problemas puntuales de algunas empresas sean analizados caso por caso".

Indicó que en cada convenio se podrá establecer "la fecha de pago y las modalidades respectivas", sobre todo en el caso de las Pymes que más complicaciones tienen por la devaluación y la crisis financiera.

"Ha habido una predisposición del Gobierno con el carácter no remunerativo", destacó el empresario, quien dijo que esto "hace a la esencia del acuerdo por el peso de las cargas sociales".

Por parte del sector gremial participaron: Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio).

En representación del sector empresario, participaron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (UIA), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodriguez.

Te puede interesar No alcanza con reperfilamiento y cepo: con cuentas en rojo, ya prevén más medidas restrictivas

También tomaron parte el titular de la Unidad de Coordinación General, Ignacio Pérez Riba; y la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.

Cómo afectará al impuesto a las Ganancias

Tributaristas adelantaron a iProfesional que el beneficio pagará el Impuesto a las Ganancias. No obstante, el impacto en el bono, dependerá en qué tramo de la escala de Ganancias se encuentre cada trabajador.

En líneas generales, el Impuesto a las Ganancias "se come" un 4,15% del monto del bono de 5.000 pesos.

- En el caso de un trabajador soltero con un salario sujeto al impuesto de $64.581,22; Ganancias se lleva del bono 207,50 pesos.

- Si se trata de un trabajador casado con dos hijos y con un salario sujeto al impuesto de $72.685,93; Ganancias se lleva del bono 207,50 pesos.

- El mismo monto se detrae del bono si se trata de un trabajador casado con dos hijos y cónyuge desempleada que cobra un salario de 79.355,42 pesos.