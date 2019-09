Decreto del bono de $5.000: a quiénes alcanzará y qué empresas podrán pagarlo en cuotas

El gobierno cerró hoy los detalles con la CGT y empresarios. iProfesional accedió al borrador completo de la norma que se publicará en las próximas horas

El Gobierno ultimó este martes los detalles del bono de $5.000 destinado a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Se trata del decreto que saldrá publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial por el que las empresas deberán pagar esa suma de carácter no remunerativo a partir de octubre, aunque las cámaras y gremios de cada actividad tendrán la posibilidad de negociar plazos, cuotas y condiciones.

Ese es uno de los principales puntos estipulados por el borrador al que accedió iProfesional. Este define que los empleados percibirán el beneficio en forma "proporcional" cuando la prestación de servicios fuera inferior a la jornada legal o convencional. El documento de cuatro artículos fue elaborado por funcionarios, técnicos de la CGT y el sector empresario durante la reunión que mantuvieron este martes desde las 9 hasta pasadas las 12 en la sede de Callao de la secretaría de Trabajo.

"Establécese una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que ascenderá a la suma de pesos cinco mil ($5.000), la cual se abonará en el mes de octubre de 2019 o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo en ejercicio de sus autonomía colectiva", reza el primer artículo.

Esto significa que el pago es obligatorio, una exigencia que planteó la CGT para evitar que se repitiera la situación del año pasado, cuando Mauricio Macri dispuso el pago voluntario de una suma de $5.000 por decreto. Los representantes de la central obrera aseguraron ayer en la primera reunión que en aquella ocasión la medida fue acatada por solo un 40% de los empresarios.

Lo que se contempló en esta ocasión es que en aquellos sectores con mayores dificultades se pueden negociar cambios en el marco de las paritarias, siempre y cuando haya acuerdo entre las partes, explicaron en Trabajo. Por caso, los empresarios de la CAME aseguran que en el rubro comercio hay un pacto tácito con el gremio liderado por Armando Cavalieri para que las pyme paguen la suma en hasta cinco cuotas.

"Se puede pagar todo junto en octubre o en cuotas y modalidades por paritaria por cada sector. Ninguno va a exigir que paguen lo que no se puede", aseguró a este medio el representante de CAME, Ricardo Diab, quien aseguró que "el decreto tiene autoridad para sancionar a quienes no lo cumplan porque es obligatorio".

En su tercer artículo, el decreto prevé que la suma "se compensará en las próximas revisiones salariales". La actividad mercantil es una de las actividades que acordó un aumento salarial del 30% en varios tramos con revisiones. Pero el texto también permite que la absorción de bonos otorgados en forma unilateral luego del 12 de agosto de 2019, como lo hicieron hace dos semanas bancos y alimenticias, presionados por sus comisiones internas.

"Los empleadores que hubiesen otorgado, unilateralmente o por acuerdo de manera extraordinaria, otros incrementos sobre los ingresos de los trabajadores a partir de 12 de agosto de 2019, podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma total de la asignación establecida en el artículo 1° del presente", dice el artículo 3°.

De esta manera, la redacción habilita también a que la suma sea tomada a cuenta en aquellas paritarias atadas a la inflación. Ese es el caso de la construcción y bancarios, sectores que negociaron aumentos en forma trimestral y mensual, respectivamente, en función de la evolución de los precios medidos por el INDEC. El bancario Sergio Palazzo se reunió este martes con su consejo directivo para definir los próximos pasos.

En total, se estima que el beneficio alcanzará a 6 millones de asalariados privados, sin contar a los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, que serán excluidos de los alcances del decreto. Tampoco serán alcanzados los trabajadores del régimen de trabajo agrario, regulado por la Ley 26.727, y las empleadas domésticas, bajo el régimen especial regulado por la Ley 26.844.