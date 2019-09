Rattazzi: "Cómo puede haber tantos argentinos que voten a Ali Babá y los cuarenta ladrones"

El presidente de Fiat también cuestionó a Mauricio Macri. "Dijo que iba a llevar la inflación a un dígito y hoy está fuera de control", sostuvo

El presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi, participó de la 40º Convención anual del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF) que se llevó a cabo en Bariloche. Durante la disertación cuestionó la gestión de Mauricio Macri y apuntó contra la ex presidenta Cristina Kirchner.



"Macri puso todo en la parte institucional. Fue extraordinario lo que mejoró el pacto fiscal. Se quisieron hacer cosas bien, pero cuando entró dijo que iba a llevar la inflación a un dígito y la pobreza a cero. Y la inflación está totalmente fuera de control y hay más pobreza de la que había, aunque no tenemos datos certeros de cuanto había", afirmó el empresario.



Rattazzi sostuvo que el "pacto fiscal estuvo bien hecho porque desaparecían los impuestos distorsivos como ingresos brutos, impuesto al sello, impuestos al cheque y retenciones", y reconoció que en la actualidad "estamos de vuelta con retenciones, ingreso brutos que nadie bajó, impuesto al sello e impuesto al cheque que todavía existe".



"Yo creo que no estamos tan mal. Porque los jugadores en la plaza no están tan loquitos. Yo lo veo aceptable. Seguramente tienen que cambiar ciertas cuestiones en Argentina: planes, asignaciones y subsidios. ¿En serio libera del hambre a la gente? Probablemente no", afirmó.



El empresario italiano siguió con su análisis sobre la situación argentina. "¿Cómo se saca el 32% de pobreza? Solo con trabajo genuino y de calidad, que solamente lo crea la industria privada. No hay ningún sector público que cree trabajos de calidad", indicó.



Luego, llegaron las críticas para la ex presidenta y los votantes que acompañaron la fórmula en la que ella participa. "¿Cómo puede haber un 30% de argentinos que voten a Alí Babá y los caurenta ladrones sin que les importe nada?", se preguntó.



En esa línea, agregó: "Alí Babá tuvo una genialidad. Puso a una persona conocida pero que no era parte del grupo. Entonces ese 30% sigue votando a Alí Babá y los cuarenta ladrones. Ahora hay otros que dicen que no puede ser tan malo".



"Entonces, de golpe, nos encontramos en una situación totalmente impredecible. Si uno piensa que el PRO dijo ‘voy a confrontar con Cristina’....Nunca la puso en cana. Nunca hizo mucho esfuerzo para acelerar y que terminara en cana", dijo, en referencia a Mauricio Macri. Y advirtió: "Con todas las demostraciones que hay es difícil poder decir que no hubo maniobras incorrectas".



"De golpe se encontraron con alguien que no era Cristina, muy hábilmente puesto por ella y que no tiene muchos rastros de ella", indicó en referencia a Alberto Fernández. En ese sentido, sostuvo: "Lo conozco muy bien. Es un tipo lógico y normal".