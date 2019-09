UCA: "Los 5 o 6 puntos de nuevos pobres son personas de clase media que no habían sido pobres antes"

El 35% de la población urbana estaría debajo de la línea de pobreza y el 7% incluso en situación de pobreza extrema. El dato oficial se conocerá este lunes

"Esta inflación está efectivamente desgastando la capacidad de reservas de los sectores más pobres y de las clases medias bajas", sostuvo Agustín Salvia, Director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, respecto del indicador de pobreza que se dará a conocer oficialmente este lunes.



Consultoras privdas estiman que en el primer semestre del año, antes de la devaluación ocurrida en agosto, había habido ya un salto en el índice de 32% al 35% de la población.

Al respecto, el Director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, afirmó que "es de esperar que antes de las PASO, los índices de pobreza hayan alcanzado el 36% y que por lo tanto, el semestre, lo que informe el INDEC este lunes, sea alrededor del 35% de población urbana en situación de pobreza y alrededor del 7%, dentro de ese 35, en situación de pobreza extrema (de indigencia). Esto incluso previo al efecto importante que tuvo la devaluación post las PASO, con inflación y recesión agudizada". "Esta inflación está efectivamente desgastando la capacidad de reservas de los sectores más pobres y de las clases medias bajas", sostuvo Salvia en declaraciones radiales.



El directivo de la UCA destacó que "viene creciendo la desigualdad en materia de redistribución del ingreso, y los sectores medios y medios altos experimentaron una caída real de menos del 5% en sus ingresos. No hablemos de sus riquezas que si están dolarizados, efectivamente la situación es de mayor capitalización, mientras que en los sectores más bajos, la caída del ingreso medio per capita fue entre el 17% y el 20%."



Asimismo, Salvia apuntó "que los 5 o 6 puntos de nuevos pobres son clases medias que no habían sido pobres antes. Sufren la caída en la pobreza casi por primera vez en el escenario histórico post 2001/02".

"Esos son los que efectivamente le rechazan el voto a Macri", opinó el académico, de cara a los comicios presidenciales que tendrán lugar el 27 de octubre.

"La pobreza es un problema pero no vamos a poder salir sin crecimiento y sin reducir las fuertes desigualdades económicas-sociales que hay en la Argentina", conluyó.