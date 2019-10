Estiman pérdidas de rinde del trigo de hasta un 40% en la zona núcleo: los motivos

Según indicó la Bolsa de Comercio de Rosario, se trata de la zona que comprende el centro sur de Santa Fe y Córdoba y el norte de Buenos Aires

La falta de lluvias significativas en la zona núcleo provocarán pérdidas en los rindes de trigo de entre el 10% y el 40% en la zona agrícola núcleo, estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



"Los trigos están desplegando su hoja bandera, las lluvias no alcanzaron para recuperarlos y ya se estiman pérdidas de rinde de 10% a 40%" en la zona que comprende el centro sur de Santa Fe y Córdoba y el norte de Buenos Aires.



Debido a la falta de agua en el centro-sur santafesino la merma en los rindes se estima entre un 10% y 15%, mientras que en el sur de la misma, el oeste bonaerense y el este cordobés las pérdidas treparían hasta el 40%.



Dada estas condiciones, el 25% de los cuadros implantado con trigo se encontraban durante la semana en condiciones regulares, 30% en bueno, y 45% muy buenos.



Sin embargo, desde la entidad alertaron que "si no llueve pronto, hasta los lotes muy buenos sufrirán un gran impacto, ya que no podrán expresar en rinde la gran cantidad de macollos que formaron con el clima frio".



Por ejemplo, para recuperar condiciones óptimas de humedad se necesitarían lluvias con promedios de 120 mm a 140 mm en gran parte de Córdoba, remarcó la BCR.



Por el lado del maíz, todavía faltan implantarse 350.000 hectáreas con el cereal y queda tiempo hasta el 15 de octubre.



"Si no llueve en la próxima semana, se va a pasar a maíz tardío o directamente a soja. Los ingenieros alertan por numerosas zonas implantadas con nacimientos desparejos y semillas sin germinar", concluyó el informe.