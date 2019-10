Ualá estima que sumará para 2021 a 100.000 refugiados venezolanos en Argentina

Más del 2% de las tarjetas de Ualá emitidas son solicitadas por venezolanos, es decir, más de 25 mil personas en menos de dos años

La ONG internacional Tent, que trabaja por el involucramiento del sector privado para la inclusión de refugiados en todo el mundo, anunció esta semana en un evento en New York el compromiso de la compañía argentina Ualá, junto con otras empresas, para la inclusión de venezolanos al sistema financiero.



Ualá es la única empresa argentina que forma parte del acuerdo y el compromiso implica para 2020 sumar 100.000 refugiados para colaborar así en su inclusión financiera.



Según datos internos de la empresa, más del 2% de las tarjetas de Ualá emitidas son solicitadas por venezolanos, es decir, más de 25 mil personas en menos de dos años. Es la segunda nacionalidad, después de la argentina, de las que más usuarios hay.



Lo que le permite Ualá a un inmigrante es contar con una tarjeta para hacer compras offline y online, recargar el celular y la SUBE, pagar las facturas y ahora con CVU, potencialmente cobrar directamente el sueldo en la tarjeta. De otra forma, están literalmente fuera del sistema financiero.



Al ser prepaga la persona le carga el dinero por Rapipago o Pago Fácil y realiza consumos. Incluso evita que muchas personas tengan que comprar membresías de Netflix o Spotify a un costo más elevado solo por no tener una tarjeta para utilizar online.



Según la Dirección de Migraciones Argentinas, desde enero 2012 hasta marzo 2019, se otorgaron 170.000 radicaciones a venezolanos. Esto significa que aproximadamente el 14% de los venezolanos en argentina tiene Ualá.



Según un estudio del Ministerio de Interior en febrero 2019, el 35% de los venezolanos radicados en argentina son profesionales. Esto también es un dato importante, porque infiere un número importante de los venezolanos que arriban al país, tiene conocimiento y están acostumbrados al manejo de un medio de pago, sólo que no han tenido la posibilidad de acceder.