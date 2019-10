Grabois: "Yo milito para que se vaya Macri, es un mal bicho y tiene mal corazón"

El dirigente alertó que en el último tiempo el Gobierno "endureció su desprecio por los sectores populares y fortaleció su discurso de extrema derecha"

Un día después del debate presidencial, Juan Grabois, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTE), calificó a Mauricio Macri de "mal bicho" y alertó que en el último tiempo el Gobierno "endureció su desprecio por los sectores populares y fortaleció su discurso de extrema derecha".



"Macri es un mal bicho, un mal ser humano. Además de tener una ideología que no comparto es un mal tipo, tiene mal corazón", remarcó el dirigente social cercano al Papa Francisco.



Si bien admitió que tanto el Presidente como sus seguidores son "anti-peronistas y anti-kirchneristas", señaló que "es feo que un sector político se constituya en base a la denostación de otro".



A Grabois también le llamó la atención que en Juntos por el Cambio hayan admitido a una persona como Miguel Angel Pichetto para ocupar un lugar tan importante, como lo es la vicepresidencia del partido. "Para la gente que se manifestó el sábado debe ser difícil escuchar a alguien que fue chupamedias de Néstor y Cristina durante tantos años como Pichetto", señaló.

"Pichetto es una farsa. Hasta hace unas semanas era líder de la bancada peronista en el senado, era kirchnerista. Toda esa farsa no me gusta. antes que a él prefiero a Espert; que al menos se muestra tal como es", agregó.



En este sentido, ponderó la postura política de Espert porque "tiene convicciones", a diferencia de la adoptada por Macri. "Espert no es un farsante como Macri, que un día dice una cosa y otro día otra. Espert es un liberal de derecha, un gorila, pero es lo que es. Lo de Macri me parece indigno porque cambia de opinión con una falsedad absoluta", criticó.



Pero fue respetuoso con la marcha del "Sí, se puede" que se realizó frente al Obelisco y con el público que se movilizó para brindarle su apoyo al Presidente. "La gente que se manifestó el sábado pertenece a un sector que existe en la sociedad argentina y que hay que respetarlo. A pesar del cuadro económico catastrófico mantienen un sentimiento de hostilidad. Ellos reaccionan en el marco de la democracia. No me parece mal pero es un sector que sostiene ideas que no comparto", resaltó.



Con miras a las elecciones del 27 de octubre, Grabois se mostró optimista por los números que lo dan ganador a Alberto Fernández y hasta dio su propio pronóstico: "Creo que se va a ampliar la diferencia entre Alberto y Macri, pero no creo que haya que relajarse. Yo milito para que se vaya Macri. Hay que trabajar estos últimos días como si estuviésemos 45 a 45 y un voto define. Hay que seguir militando y salir a convencer a vecinos y familiares. No solo es importante ganar sino ganar por una diferencia grande".



Y advirtió: "Hay que fiscalizar a carra de perro y prestar atención a cómo difunden los resultados porque ya hicieron trampita en las PASO de permanecer retenido durante dos horas los resultados".



Consultado acerca de las declaraciones vertidas por el candidato presidencial José Luis Espert durante el debate, Grabois mostró su preocupación por la gravedad sus dichos: "Fui objeto de una amenaza en medio de un debate presidencial y todos se lo tomaron a joda".



Es que al hablar de seguridad, Espert dijo que "piquetero que corta la calle, piquetero que termina preso" y luego le lanzó una frase directa a él: "Cuidado Grabois contigo".



Ante esta situación, el líder de la CTEP se preguntó: "¿Qué hubiera pasado si decía 'Galperin vos evadiste, cuídate de mí porque vas a ir preso'?. Hubiese sido un escándalo. ¿O si le hubiese dicho a Magneto ‘hiciste una fusión ilegal cuidate de mí?.



Por último, contó que vio solamente media hora del debate porque se aburrió. "Es un muy poco tiempo 1.30 minutos para discutir sobre educación o inseguridad. Fue como un spot publicitario". Y planteó que le pareció inapropiado hacerlo en universidades públicas. "Había que hacerlo en una barriada, en una escuela secundaria o en un ámbito que fuera más representativo que la Facultad de Derecho, donde estudia una minoría reducida", aseveró. Para Grabois, el escenario ideal hubiera sido "una escuela de la 1-11-14 donde los problemas que tiene la Argentina se expresan con más claridad y no un Aula Magna".