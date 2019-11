Broda: "Esta sociedad es bimonetaria, eso no va a cambiar por decisiones administrativas"

Para el economista Miguel Ángel Broda, la Argentina ha decidido ser un país inestable económicamente hablando. "Hoy en día estamos cayendo, y sabrá Dios cuándo dejaremos de caer", dijo.

Además, Broda aseguró que todavía nadie mostró, ni en el debate, ni en la campaña electoral, un plan de estabilidad y crecimiento. Por último, criticó la idea de Alberto Fernández de desdolarizar las tarifas.



Broda opinó al respecto, y aseguró que la medida es poco acertada. Además, aseguró que Argentina es un país bimonetario, y que, a pesar de que se tomen medidas administrativas, no se puede esconder esa realidad.



En declaraciones a Canal 26, Broda cuestionó la advertencia de Alberto Fernández a las empresas energéticas, alegando que es poco coherente que, decidas desdolarizar las tarifas de energéticas o de los combustibles, pero a su vez invitar a los inversores extranjeros diciéndoles: "vengan a invertir en Vaca Muerta que van a ganar en pesos".



Para Broda el tema de desdolarizar las tarifas "es mucho más grave", y a su juicio, Argentina enfrenta hoy 5 desafíos urgentes para poder tomar decisiones de ese tipo.



"El primero es que necesitamos urgentemente reestructurar la deuda, para lo cual tenemos que mostrar un superávit y decir, "miren, algún esfuerzo estamos haciendo", sobre todo por ser defaulteadores seriales como somos nosotros, que necesitamos un sello de aprobación porque sino no nos creen", dijo Broda refiriéndose al primer desafío económico.



Seguidamente, el especialista alegó que "Argentina tiene un fenomenal problema de política monetaria y emitir, si seguimos pagando la perversidad del reperfilamiento de la deuda, tenemos que emitir 70% de la base monetaria de acá a mayo", explicó.



Luego, Broda consideró que "tenemos un problema extraordinario cambiario. Tenemos un cepo duro, eficaz en resguardar lo poquito que van a quedar de reservas disponibles en diciembre, pero absolutamente transitario".



Asimismo, alegó que otro desafío a resolver es la política fiscal. "Tenemos que pagar lo que pedimos prestado".



Y por último, aseguró que como frutilla del postre "tenemos un pacto económico y social que coordina expectativas en todos lados, que es una política complementaria de ingresos, pero que acá parece ser el instrumento".



Por ello, Broda alegó que la coordinación de estos 5 desafíos, excede mucho lo de Vaca Muerta, en referencia a las inversiones futuras. "Vos necesitas, si querés tener inversiones, estabilidad", sentenció.



Para el economista, la Argentina decidió ser un país inestable, "este es un país que ha decidido ser anormal, los vecinos tienen 2 o 3 de inflación y nosotros tenemos 60, somos el récord mundial de crisis macroeconómica y sin embargo la sociedad no le prestó atención. No hubo una línea del debate ni la en la campaña electoral sobre un plan de estabilidad y crecimiento", dijo.



Poco optimista, Broda aseguró que con suerte, y si todo se aplica de manera correcta, la inflación del 2020 será de 40% a 45% "y eso es lo mejorcito que puede pasar", alegó.



"Estamos en un mundo en donde no paramos de caer, en donde no para de aumentar la pobreza y la desigual distribución de la pobreza, somos el récord de crisis macroeconómico que afecta directamente el nivel de vida y no queremos ser estables, y queremos desdolarizar definitivamente queremos ir contra natura".



Y agregó: "Esta sociedad es bimonetaria, ahorra en dólares y algunos pagos los realiza en pesos, date cuenta que eso no va a cambiar por decisiones administrativas", sentenció el especialista.