Tomada: "No hay un solo país que haya mejorado por una reforma laboral"

Carlos Tomada destacó la idea del acuerdo social que promueve Alberto Fernández como el mecanismo necesario para reactivar la economía

El exministro de Trabajo Carlos Tomada destacó la idea del acuerdo social que promueve Alberto Fernández como el mecanismo necesario para reactivar la economía. En ese sentido, desestimó cualquier tipo de reforma laboral y señaló a LN+: "No hay un solo país que haya mejorado por esta medida, lo único que pasó es que aumentó la desigualdad".



Durante la entrevista, el exministro destacó que, de los 103 países que realizaron reformas laborales con el objetivo de atraer inversiones y trabajos de calidad, ninguno logró esos resultados. Y ejemplificó esto con el caso de Brasil que, según él, evidencia un retroceso que llegó "al nivel de esclavitud".



Tomada sostuvo que en el país vecino se derogó toda la legislación brasileña del siglo XX, lo que provocó que se alcanzaran niveles muy bajos de contratación, sindicalización y derechos. "Volver a establecer la idea de que es mejor la negociación individual por sobre la colectiva parte de la idea de suponer que el empresario y el trabajador son lo mismo", apuntó.



"Alberto descartó la posibilidad de una reforma laboral en los términos que se viene barajando", sentenció a continuación. Además, señaló que, para él, la decisión de invertir en el país "no pasa solamente por la mano de obra".



Al ser consultado por el modo en que el presidente electo llevará a cabo los compromisos asumidos durante la campaña electoral, el exministro no ahondó en precisiones ni tampoco explicó cómo lo hará, pero confirmó que cumplirá con las promesas preelectorales.



"Si no vamos por un modelo cooperativo y un acuerdo que administre las expectativas y que al mismo tiempo atienda las urgencias, no vamos a salir", destacó el jefe de bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña. Y, al respecto, concluyó: "Hay enormes chances de que el pacto social encuentre una salida".



Por último, si bien desmintió cualquier tipo de confirmación sobre un eventual cargo como embajador de México, aclaró que ocupará el lugar que su partido considere necesario.