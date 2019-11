Mendiguren: "Las petroleras deberán demostrar ante Defensa de la Competencia por qué aumentan los precios"

José Ignacio de Mendiguren consideró que "resulta inviable" que las compañías vuelvan a incrementar sus precios antes de que Mauricio Macri deje su cargo

El diputado y posible integrante de la Cartera de Producción del Gobierno entrante, José Ignacio de Mendiguren consideró que "resulta inviable" que las compañías vuelvan a incrementar sus precios antes de que Mauricio Macri deje su cargo.



El expresidente de la Unión Industrial Argentina (UI), señaló a surtidores.com.ar, que a partir de la asunción del Presidente Alberto Fernández, las compañías refinadoras y productoras deberán demostrar ante un "Tribunal de Defensa de la Competencia y Consumo", los argumentos sólidos por los cuales aducen que siguen por debajo del denominado "punto de equilibrio".



Reiteró que "todos sabemos que el petróleo baja en todo el mundo y en Argentina se da la insólita situación de que no solamente aumentamos las naftas, sino el contrasentido que más al interior vamos, más caro se paga".



También opinó que "es un grave error seguir aumentando el combustible sin tener en claro lo más profundo del significado de este insumo básico para el sector agropecuario, que para un país tan extenso como la Argentina, es la sangre que une al territorio nacional".



El diputado del Frente de Todos, informó de esta forma que paralelamente a la "desdolarización de la economía, en la cual, ingresarán los precios de los combustibles, se creará dicha entidad para que los formadores de precio acuerden con el Estado las condiciones y costos en beneficio de la población".



Agregó que "cuando fui ministro en el 2003, logramos pesificar en gran parte la economía nacional, pero el último gobierno neoliberal obligó a los argentinos que ganan sus sueldo en pesos, a pagar los insumos básicos en dólares, lo que no sucede en ningún país del mundo".



De Mendiguren advirtió que la gente no debe responsabilizar a los expendedores por los incrementos de las naftas, ya que no son quienes deciden sobre este. "Las petroleras deberán frenar los aumentos hasta después del 10 de diciembre y recién allí, integrar la mesa de diálogo con el gobierno para demostrar cuánto y de qué manera pretenden aumentar", sostuvo.



En este contexto, avaló las teorías que ya fueron adelantadas por referentes económicos y energéticos del albertismo, que basan cambios en materia petrolera, relacionados con profundizar el papel estatal de YPF, para ser una herramienta regulatoria en la estabilidad de las condiciones de producción, explotación y comercialización.



Celebró por último, las palabras del economista Matías Kulfas dichas en este medio en las cuales imagina a las Estaciones de Servicio como como elementos claves en el desarrollo sectorial y regional.