Para Santángelo, la renegociación de la deuda deberá ser "amistosa, pero agresiva"

El economista Rodolfo Santangelo señaló que la renegociación de la deuda deberá ser la prioridad número uno del próximo gobierno de Alberto Fernández y aseveró que la misma deberá ser "amistosa" porque no será unilaterial pero "agresiva" para poder darle alivio a la Argentina.



"La reestructuracion de la deuda va a ser en lo económico la prioridad número uno. Se ponen la banda y el 11 de diciembre hay que mandar alguien a Nueva York. Es un tema delicado porque las soluciones fáciles que se pregonaban hace un par de meses no van a estar disponibles", dijo el socio de la consultora Macroview en declaraciones radiales.



"Va a haber que encontrar un equilibrio muy angosto que es entre llegar a un acuerdo de algo que sea pagable por Argentina pero que al mismo tiempo sea aceptable por los tenedores, sobre todo por los tenedores de bonos internacionales".



Señaló que la renegociación deberá ser "amistosa en el sentido de que no haya un default unilateral pero va a ser agresiva en el sentido de que Argentina va a necesitar un alivio. Estoy convencido que Argentina se ha excedido de endeudamiento. Hay una co-irresponsabilidad de los inversores de haber facilitado ese financiamiento".



Precisó que el alivio deberá alcanzarse a nivel de plazos e intereses, más que a nivel quita de capital.



"Hay un tiempo limitado para llegar a un acuerdo, no más de seis meses. Si sale mal, las consecuencias pueden ser complicadas", vaticinó



Por otro lado adelantó que deberá aplicarse un aumento en los impuestos para aliviar la situación fiscal.



"Creo que va a haber un aumento de impuestos para que la situación fiscal este más o menos bajo control, pero ponerle plata en el bolsillo de la gente históricamente significa solo una cosa: emitir", concluyó el economista.