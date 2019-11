Alberto Fernández: "Escucho mucho a Nielsen pero estas cosas las decido yo"

El presidente electo, Alberto Fernández, adelantó la línea de acción que comenzará a seguir desde el 10 de diciembre, cuando asuma la presidencia del país

El presidente electo, Alberto Fernández, dio una entrevista a Página 12 en donde adelantó la línea de acción que comenzará a seguir desde el 10 de diciembre próximo. Asimismo, no ahorró críticas para el Presidente saliente, Mauricio Macri.

"Mis socios más importantes en el gobierno van a ser los que exporten. Porque lo exporten son los que traen divisas", señaló Fernández.



"En la Argentina que viene todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo tendrá que hacer el sector del petróleo, el minero y el del campo. Todos los que producen tendrán que hacer un esfuerzo. Me encantaría no cobrar retenciones pero le hubieran dicho a Macri, que me va a dejar 5 o 6 puntos de déficit fiscal. Díganme cómo quieren que tenga déficit cero sin mejorar mis ingresos. Una parte lo voy a mejorar haciendo crecer la economía pero en un primer momento van a tener que hacer un aporte todos", puntualizó Fernández adelantando lo que será una inminente alza en la presión tributaria.



"Hay algo que los economistas llaman la inflación autoconstruida que son componentes psicológicos. (...) Hay un segundo componente y es la concentración de la economía. Y eso sí es un tema para estudiar porque la concentración no sólo existe en materia de telecomunicaciones. (...) En sectores como la panificación el 80% está en manos de un operador. En el sector lácteo donde casi el 100% está en manos de dos. En el sector cervecero donde todo está en manos de tres operadores", dijo Fernández respecto a la inflación.



Respecto a Mauricio Macri, Fernández fue categórico: "Hace cuatro años que está de descanso".



En relación a los estallidos en los paises de la región, el Presidente electo dijo a Página 12: "Nos complica humanamente ver lo que los bolivianos están viviendo. Nos complica humanamente lo que ocurre en Chile. Es muy importante la unidad latinoamericana y toda interrupción democrática es un problema y complica la posibilidad de esa unidad. Pero hay problemas serios en muchos lados. No sé cuántos muerto hay hoy en Bolivia pero el vicepresidente (Alvaro) García Linera me dijo que era una cantidad muy importante. ¿Y qué hacen los organismos internacionales? ¿Qué hace Naciones Unidas? ¿Qué hace la OEA? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo vamos a seguir avalando a una mujer que un día se le ocurrió autoproclamarse presidenta ante un Congreso vacío?".



Respecto a las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Fernández dijo: "Yo no confronto con el pueblo de Brasil. Que Bolsonaro confronte con quien quiera".



Respecto a la relación con los Estados Unidos, Fernández señaló: "Debe ser el vínculo que tiene un país como el nuestro con la primera potencia del mundo. Lo que hablábamos siempre con Néstor (Kirchner), una relación madura y de respeto y no de confrontación. Yo no creo que debamos confrontar con los Estados Unidos".



"El proceso de renegociación de la deuda debe comenzar, no sólo porque está pendiente sino porque Macri ha declarado el 'default' de la deuda el día que anunció el reperfilamiento. Los calificadores de riesgo llamaron 'default técnico', con lo cual hay tenemos un problema que debemos resolver. Pero es una negociación y los tiempos hay que medirlos para lograr acuerdos cuando más nos convenga. Tampoco es cuestión de salir corriendo para firmar cualquier cosa y que después terminemos arrepintiéndonos", adelantó el Presidente electo.



Respecto al rol de Guillermo Nielsen en la renegociación de la deuda, Fernandez aseguró al matutino: "Lo escucho mucho pero estas cosas la decido yo. Creo que él está preocupado, yo también estoy preocupado por resolver esto. Pero no hay que correr detrás de los tiempos de los acreedores, hay que correr detrás de los tiempos de los argentinos".



"Nielsen Va a estar muy cerca mío sin ninguna duda. No sé dónde, pero va a estar cerca porque es alguien que valoro mucho", agregó.

Respecto a los proyectos de ley que se prevén enviar al Congreso para el período de sesiones extraordinarias, Fernández dijo: "Hay varios y ya los estamos trabajando. Pero por las dudas que sea cierto lo de los cien días me lo guardo para ese momento. Hay que hacer un Presupuesto de verdad porque el que envió el gobierno es una gran mentira. Por ahora lo que puedo decir es que nosotros estamos viendo es mandar un paquete de leyes que resuelve este tema y va a funcionar el Congreso lo que queda de diciembre".