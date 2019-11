Paro total en la línea B del subte: no funcionará durante el miércoles

La medida de fuerza es "por la falta de respuesta de la Ciudad" ante la denuncia de que algunas formaciones presentan rastros de asbesto

Este miércoles habrá paro total en la línea B del subte por la denuncia de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) que de varios vagones contienen asbesto. Las formaciones fueron adquiridas a Japón en 2013 sin licitación previa, cuando ya era ilegal comprar trenes con ese componente cancerígeno.



Roberto Pianelli, secretario general de AGTSyP, explicó que hay asbesto también en 18 vagones de la línea C. En el caso de la línea B, hubo muchas formaciones que tuvieron o tendrían que salir de circulación porque hasta el techo contiene ese componente, también llamado amianto.



"Antes de las elecciones el gobierno de la Ciudad firmó un acta con nosotros donde hay una serie de reclamos, uno de ellos es que va a cambiar los trenes de la línea C y la B. Van a llamar a licitación, lo que no ponen es fecha. Estamos preocupados", manifestó el líder de AGTSyP.



Y este lunes, los metrodelegados del subte B confirmaron que harán paro de 24 horas en esa línea ante la falta de respuestas de la Ciudad.



"Después de reclamar dos años una solución a la gravísima crisis de salud pública por la presencia de material cancerígeno (asbesto) en el subterráneo a la empresa Metrovias, a SBASE y al gobierno de la Ciudad sin respuesta, las y los trabajadores decimos basta", afirma el comunicado difundido este lunes por la noche.



Y añade: "Hemos decidido en asamblea poner en pie un plan de lucha con paros y otras medidas de fuerza hasta que los responsables de exponer la salud de trabajadores y usuarios den soluciones concretas".



El asbesto es un material prohibido desde principios de siglo y que sin embargo sigue presente en diferentes flotas de trenes que circulan cotidianamente en diferentes líneas como así también en estructuras de túneles, estaciones y talleres, aseguran los metrodelegados.



"Los trabajadores hemos sido expuestos durante años a realizar nuestras tareas con elementos contaminados con este mineral cancerígeno lo que dio como resultado, aún parcial, 13 trabajadores con sus pulmones afectados", precisaron.