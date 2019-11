Denuncian que el proceso de crisis de Mondelez es "trucho" y que los dueños de Milka "hacen fortunas"

Las obreras de las fábricas de Pacheco y Victoria aseguran que la firma alimenticia nunca estuvo en crisis ni suspendió la producción

Las trabajadoras de las fábricas que Mondelez International tiene en General Pacheco y Victoria salieron a cruzar la información que la multinacional hizo circular en los últimos días sobre haber solicitado un procedimiento preventivo de crisis.

Te puede interesar Un megabanco de desarrollo, la propuesta de Alberto Fernández para blindar los fondos de ANSES

"En estos días Mondelez, en forma sorpresiva para nosotras y para nuestros compañeros, sale a decir por los medios que esta en crisis. Y nosotras decimos que es mentira. Estuvieron haciendo todo tipo de maniobras para decir ahora que están en crisis", denunciaron.



Las obreras, la gran mayoría de ellas con más de 20 años de fábrica y muchas sostén de hogar, advirtieron: "No terminamos de entender porqué las suspensiones y en el medio nos enteramos que presentaron un preventivo de crisis que tampoco entendemos".



"Somos las que trabajamos ahí adentro y vemos como hacen e hicieron fortunas a pesar que se negaron a tomar un solo empleado desde el 2015. Y a su vez llamaron a retiros voluntarios, muchos de ellos al 200% y se sacaron al personal muy calificado de encima sin ninguna razón", agregaron en una carta enviada a InfoGremiales.



"Nosotras seguimos adelante trabajando por dos o mas personas por el mismo salario. Y hasta hace dos meses muchas estuvimos haciendo extras, entrando a las dos de la mañana y saliendo a las dos de la tarde, porque sin las extras no podían largar las líneas", añadieron las empleadas.



"La producción en Mondelez jamás se interrumpió como apareció en varios medios. Desde nuestro punto de vista la empresa miente, intentó e intenta pasar por encima de las leyes y reírse del pueblo argentino", sentenciaron.



Ante el pedido de la empresa de suspender 500 trabajadores de sus plantas de Pacheco y Victoria durante 6 meses pagando el 90% del salario básico y antigüedad las trabajadoras exigieron "que muestren sus balances y libros contables de últimos tres años, que es lo que les exige la ley".



"Vemos que lo que buscan es avanzar aun mas en la flexibilización laboral, quieren meter por la ventana la Reforma Laboral como ya han propuesto en el escrito que presentaron pidiendo la apertura del preventivo, ellos no cuentan a los medios que nos pidieron que cediéramos vacaciones, y muchos así lo hicimos, pero no les bastó y fueron por más", explicaron.



Y concluyeron: "Queremos decir que este pedido de preventivo de crisis es trucho y solicitamos que no se lo aprueben".