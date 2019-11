Con un fuerte incremento en octubre, la canasta básica ya aumentó casi un 40% en lo que va del año

Para no ser pobre, una familia tipo necesitó en octubre tener ingresas mensuales superiores a los 35.647 pesos, según datos del Indec

La canasta básica total, que define el nivel de pobreza, registró un incremento del 2,5% en octubre respecto de septiembre, al alcanzar los $35.647,66 para una familia tipo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Se estima que cuando concluya el Gobierno de Mauricio Macri la pobreza rondará el 38% de la población.

En tanto que la canasta básica alimentaria, que define el nivel de indigencia, aumentó 2,1% y su costo llegó a los 14.202,26 pesos en el mismo mes.

Según la valoración oficial, la canasta básica total aumentó desde diciembre pasado, un 39,8%, mientras que la alimentaria tuvo un alza del 39,3%, por debajo del aumento de precios minoristas en ese período que fue del 42,2%.

En los últimos doce meses, la CBT aumentó 47,1% y la CBA un 45,9% y ambas se encuentran también por debajo del nivel de inflación en ese período, que fue del 50,5% según el Indice de Precios al Consumidor (IPC).

También los aumentos en octubre en ambas canastas, contra el mes anterior, estuvieron por debajo de la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que registró en ese mes un 3,3%.

De este modo, una familia compuesta por un matrimonio, que no paga alquiler y tiene dos hijos de seis y ocho años en el Gran Buenos Aires tuvo que contar en septiembre con ingresos por encima de los 35.647,66 pesos para no ser considerada en la pobreza y de 14.202 pesos para no ser calificada como indigente.

Para una familia tipo de tres miembros el costo de la CBT fue en octubre pasado de 28.379 pesos y la alimentaria de 11.306 pesos, mientras que para un hogar compuesto por cinco integrantes la CBT costó en el mismo mes 37.493 pesos y la alimentaria 14.937 pesos.

Para un solo adulto, el Indec estimó el costo de la CBT en 11.536,46 pesos, es decir que debería tener ingresos de 384,5 pesos diarios para no ser pobre.

La UCA proyecta una pobreza mayor al 38% para fin de año

El titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, estimó que a fin de año la pobreza en el país se ubicará en torno al "38 por ciento" aunque destacó con el nuevo gobierno "se abre una venta de oportunidad" en la lucha contra este flagelo.



En ese sentido, dijo que ve al presidente electo, Alberto Fernández, "focalizado" en ese problema y destacó la implementación de una tarjeta inteligente "como la mejor forma de intervenir sobre la problemática del hambre".



"Todos queremos que al próximo gobierno le vaya bien. Soy muy escéptico en general con todos los gobiernos, pero creo que se abre una venta de oportunidad", aseveró.



Salvia participó el viernes pasado de la reunión del consejo federal contra el hambre convocada por el presidente electo, para diseñar políticas públicas para combatir ese flagelo.



"A Alberto Fernandez lo veo focalizado y preocupado en solucionar el problema. A otros presidentes no los vi con la misma actitud, interesado en ver cómo es el problema, cuáles son sus causas", explicó.



Para el dirigente, sería importante que ese consejo "convoque a un consenso aún más amplio, incluso entre los actores políticos, y que oficialismo y oposición estén en la mesa contra el hambre".



"Ojalá funcione, que no se monte un discurso o un relato y que se puedan implementar políticas alimentarias y la lucha contra el hambre sea una efectiva política de Estado que garantice la seguridad alimentaria", sostuvo.



Según anunció el diputado Daniel Arroyo -quien coordinó la reunión del viernes y suena como posible ministro de Desarrollo Social- una de las primeras medidas será implementar una tarjeta inteligente para comprar alimentos, destinada a las madres de niños menores de 6 años y a referentes de comedores populares.



"La tarjeta alimentaria es la mejor forma de intervenir sobre la problemática del hambre. No puede ser universal, sino inteligente y focalizada, y que incluya no solo alimentos nutritivos sino también medicamentos", remarcó Salvia.



Por último, anticipó que el próximo 5 de diciembre el Barómetro de la Deuda Social publicará los últimos números sobre pobreza, y estimó que "seguramente ya hemos pasado el 38 por ciento".



"La situación es complicada, pero no catastrófica", afirmó Salvia.



Según un informe de la UCA, que fue presentado el viernes ante Alberto Fernández, hubo un aumento del 7,9% al 9,3% la cantidad de la población urbana que vive en hogares donde padecen hambre o inseguridad alimentaria severa. A su vez, la inseguridad alimentaria -aquellas personas que saltean comidas- en total pasó del 20,2% al 22,2% en todo el país.



Las cifras aportadas por la UCA refieren a la evolución que se produjo en este indicador durante el tercer trimestre de 2018 y lo que va de 2019.