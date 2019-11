El Gobierno autoriza una suba del impuesto a los combustibles que afectará el precio de venta al público

La AFIP estableció que ese impuesto se actualice en enero, abril, julio y octubre de cada año a partir de la variación del IPC del Indec

El precio de las naftas podría aumentar a partir de diciembre en torno al 5%, porque el Gobierno autorizará un incremento similar en el Impuesto a los Combustibles, señalaron desde la Secretaría de Energía.



La AFIP estableció que ese impuesto se actualice en enero, abril, julio y octubre de cada año a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec. Pero esa actualización fue postergada durante el año para atenuar el impacto que provocó la devaluación del peso en los surtidores y porque el Gobierno quería evitar un efecto negativo en la campaña electoral.



Ahora se autorizó a través del decreto 753 que en dos meses se traslade a precios todo el componente del impuesto que quedó pendiente a lo largo del año; y en el artículo 2 se estableció que el ajuste correspondía hacerlo en noviembre y en diciembre. Para las empresas el ajuste impositivo llegaría al 20%, con lo cual el próximo Gobierno deberá decidir si aplica o no el 15% restante.



El litro de nafta súper, que el jueves de la semana anterior pasó los 50 pesos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, subiría otros $2,20 el mes que viene, como mínimo. Y las empresas no descartan aplicar en diciembre otro incremento para recomponer margen de ganancias. Aunque el tiempo dependerá del cambio de autoridades.



El ICL se actualiza cada tres meses con la inflación del trimestre previo. Pero desde marzo, el Gobierno postergó reiteradas veces la actualización del tributo. Ahora, dispuso que a partir del 1 de diciembre el impuesto a los combustibles recupere todo el terreno del año, y subirá 21 por ciento. Eso impactará en los combustibles con un 5% de aumento.



En agosto, después del resultado de las primarias, el Gobierno congeló el precio del barril de crudo con un dólar a 45,19 pesos y definió una compensación parcial que las empresas y provincias afectadas no tomaron para no desistir de los reclamos judiciales. Luego, actualizó el precio del crudo en septiembre y en noviembre. Desde el pasado jueves, las refinerías pagarán por el barril el precio internacional, con el dólar a $59,70, la cotización mayorista.



En lo que va de 2019, las naftas aumentaron durante ocho meses y bajaron en enero y en febrero. Solo en octubre los precios no se movieron -en realidad, lo hicieron el 31-. En noviembre hubo dos subas, contando la del último día del mes previo, por un 10% en total.



Así, las naftas acumularon una suba del 30% en lo que va del año y el gasoil un incremento del 38% (en promedio, los combustibles suben 33%). La inflación acumuló a octubre 40,2%. El impuesto a los combustibles sube 45% y, con la suba que falta, se acercará al 75% desde diciembre de 2018.