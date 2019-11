Pablo Moyano confirmó que hubo acuerdo por el bono de $20 mil y le apuntó a la CGT

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, confirmó que acordaron un bono de $20 mil para los trabajadores del sector y que algunas empresas ya comenzaron a firmarlo. Además, le apuntó a la CGT por no haber pedido un plus generalizado.



"Hemos solicitado el bono de $20 mi y ya Carrefour lo ha firmado. Y desde mañana la mayoría de las empresas de logística van a empezar a firmar ese plus, que se va a pagar en cuatro cuotas: enero, febrero, marzo y abril del año que viene", aseguró Moyano en declaraciones radiales.



Con este beneficio para los trabajadores, el dirigente confía en que no perderán con la inflación: "Ya cobramos los 5 mil pesos que dio el Gobierno y con las paritarias que nos faltan discutir de enero a julio vamos a estar igualados o unos puntos más arriba que la inflación de este año".



Moyano detalló cómo avanzan las negociaciones paritarias. "Nosotros ya pedimos el 46% de aumento y ya firmamos el 23% de julio a diciembre".



En cuanto a las declaraciones de Héctor Daer, uno de los secretarios de la CGT, quien había desestimado la posibilidad de pedir un "bono generalizado" para fin de año, Moyano lo cruzó: "Yo creo que tendría que haber sido obligación de la CGT exigir este pago, como en otros años, sobre todo para los jubilados, compañeros de movimientos sociales, los estatales. Es imprescindible para paliar las fiestas de fin de año".



En esta línea, siguió: "Seguramente Daer lo habrá dicho por su propia organización, pero nosotros salimos a reclamarlo y una empresa multinacional ya lo firmó".



El sindicalista también se refirió al cambio de gobierno y declaró: "El 10 de diciembre parece que no llega más. Esperemos que de una vez por todas el cambio de gobierno no siga haciendo más daño. Porque siguen los aumentos, el cierre de empresas. Esperemos que se termine toda esta pesadilla que han vivido millones de argentinos".