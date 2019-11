Luis Lacalle Pou: "Lamentablemente el candidato del Gobierno no ha reconocido el resultado que es irreversible"

El candidato Luis Lacalle Pou, se mostró convencido de que el recuento de votos de la Corte Electoral confirmará su ajustada victoria

El candidato opositor a la presidencia de Uruguay, el centroderechista Luis Lacalle Pou, se mostró convencido de que el recuento de votos de la Corte Electoral confirmará su ajustada victoria sobre el candidato del oficialista Frente Amplio (izquierda), Daniel Martínez.



"Desde nuestro punto de vista es irreversible" el resultado, sostuvo en un discurso pronunciado luego de conocerse la decisión del organismo electoral de no confirmar un ganador del balotaje de este domingo hasta procesar el habitual recuento de votos, en vista de lo ajustado de la votación. "Lamentablemente el candidato del Gobierno no ha reconocido el resultado. En unos días la Corte dirá que la coalición multicolor ganó esta elección", agregó y pidió prudencia. "Si supimos perder, sobre todo hay que saber ganar".



Lacalle Pou supera por unos 30.000 votos a Martínez con el 99% de las mesas de votación escrutadas, una cifra que es inferior a la de sufragios "observados" o dudosos, situación que obliga a la Corte a esperar el recuento para establecer a un ganador definitivo.



"El 27 de octubre (día de la primera vuelta) el Uruguay empezó una alternancia en el gobierno. El 27 eligió 56 diputados, 17 senadores y dejó tierra fértil para ser la alternancia tan necesaria", consideró el líder de la llamada "alianza multicolor" que agrupa a varios partidos de derecha y centro derecha. "Nosotros además de gobernar queremos tener una sociedad en paz y una sociedad unida", subrayó.



Lacalle Pou también se refirió a la ajustada diferencia que lo separa de Daniel Martínez. El resultado terminó siendo mucho más reñido que el que habían vaticinado las encuestas en los días previos a la elección. Por eso, el candidato opositor hizo un llamado a la unidad.



"Lo principal es que en Uruguay es que en una mitad votó a un candidato y la otra mitad más un poquito a otro candidato", dijo. "Esto reafirma lo que venimos hablando en todos estos meses. Este resultado de hoy confirma que tenemos que unir a la sociedad. Yo estoy seguro que todos van a colaborar".



Lacalle Pou reveló además que, pese a que Martínez no se comunicó, sí recibió el llamado del presidente Tabaré Vázquez e instó a "esperar pocos días", cuando el Tribunal Electoral "diga que la coalición multicolor ganó esta elección". Por otra parte, pidió prudencia. "Si supimos perder, sobre todo hay que saber ganar", dijo.