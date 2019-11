Mercado Pago, IVA y Ganancias: ajustan régimen de retención

La AFIP implementa adecuaciones a la norma vigente para facilitar la aplicación del régimen y ampliar los plazos para su implementación

La AFIP implementa adecuaciones al régimen de retención en IVA y Ganancias que alcanza a quienes administren servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros, incluso a través del uso de dispositivos móviles y/o cualquier otro soporte electrónico.

Lo hace a través de la resolución general 4636 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La flamante norma establece que serán sujetos pasibles de las retenciones los comerciantes, locadores o prestadores de servicios, siempre que:



a) Revistan el carácter de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, o



b) no acrediten su calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados, en el impuesto al valor agregado o, en su caso, de adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), y realicen operaciones en forma habitual.



A tales fines, se considerará que los sujetos comprendidos en este inciso efectúan operaciones en forma habitual a partir del primer mes calendario en el que se verifique que las ventas de cosas muebles nuevas, locaciones y prestaciones de servicios, cobradas a través de los servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas, reúnen las siguientes características:



1. resultan iguales o superiores a la cantidad de 10 y



2. el monto total es igual o superior a $50.000



La retención del impuesto a las ganancias procederá en tanto las rentas de los comerciantes, locadores o prestadores de servicios, no se encuentren exentas o excluidas del ámbito de aplicación del mencionado gravamen.









Respecto de aquellos que no acrediten su calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados, en el impuesto al valor agregado o, en su caso, su condición de pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado, y realicen operaciones en forma habitual, la tasa será del 10,50%.