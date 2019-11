El campo aportó 175.000 millones de dólares entre retenciones y otros tributos desde 2002, según informe

El año pasado, la Argentina junto con Vietnam fueron los únicos países en el mundo donde el sector agropecuario no recibió nada a cambio del Estado

Desde el 2002 hasta la fecha, el campo aportó aproximadamente 175.000 millones de dólares en concepto de retenciones y otros impuestos y por precios más bajos para sus productos por medidas intervencionistas.



Así lo dio a conocer la Bolsa de Comercio de Rosario, en un informe en el que aseguró que el año pasado, la Argentina junto con Vietnam fueron los únicos países en el mundo donde el sector agropecuario no recibió nada a cambio del Estado.



Y lo ejemplifica citando datos de la OCDE, en donde se estima que el apoyo del Estado al agro en la Argentina fue negativo con poco más de u$s9200 millones mientras que en Brasil, en cambio, fue positivo en u$s2292 millones.



"Las transferencias de recursos al sector agrícola se miden a nivel de la tranquera y comprenden instrumentos de apoyo a los precios del mercado, pagos al fisco y el costo de los ingresos no percibidos", remarcó la Bolsa de Comercio de Rosario.



De esta manera, y teniendo en cuenta estos conceptos, desde el 2002 en adelante el campo contribuyó entre retenciones y "precios más bajos producto del cierre de los mercados un valor total de 175.000 millones de dólares constantes hasta el año 2019".



Respecto a las retenciones al campo, se reinstalaron en 2002 con el expresidente Eduardo Duhalde, y si bien fueron anunciadas como de "emergencia" para paliar la crisis social, no se volvieron a quitar.



Cuando asumió el presidente Mauricio Macri realizó una baja a 0% para trigo y maíz, que tenían 23 y 20% de alícuota, y una baja de 35 a 30 por ciento para la soja. En septiembre de 2018 la soja quedó con un fijo de 18% más $4 por dólar exportado. Este último sistema de $4 por dólar también se aplicó para trigo y maíz, entre otros productos, informa La Nación.



"Sumando las transferencias de apoyo al productor, las transferencias generales en servicios y las transferencias en apoyo al consumidor, el aporte total del sector agropecuario al Estado y al resto de los sectores de la economía alcanzó en 2018 el 1,86 % del PBI, el mayor aporte del sector del mundo detrás de Vietnam", indicó el informe.



"La participación de la cebada y el trigo en el total nacional mantenía un promedio del 24%. A partir de los controles a la exportación la participación de los mismos cayó al 16% en la campaña 2014/15", aseguró la entidad.