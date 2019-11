Héctor Daer: "Más que un congelamiento de precios, las empresas tienen que posponer ganancias"

El dirigente sindical consideró que "el único camino para reactivar la economía es aumentar los ingresos" de los sectores bajos y medios de la sociedad

Para el secretario general de la CGT Héctor Daer, cuando Alberto Fernández asuma la Presidencia el próximo 10 de diciembre, "más que un congelamiento de precios", debería acordar con el sector empresarial "una administración de ingresos y de costos para posponer ganancias y un poquito de rentabilidad a futuro" de las compañías.



"Hay que recuperar ingresos y poder adquisitivo para incentivar el consumo, sino magia no hay. No hay que apoyarse en las Pymes tampoco, por eso hablo de una política integral para la recuperación económica, pero eso lo va a definir el próximo Gobierno", sostuvo el dirigente gremial.



Durante una entrevista en TN, el también líder del sindicato de Sanidad consideró que "lo que hay que acordar es que las empresas empiecen a trabajar por volumen y no por precio, porque sino vamos a una espiral que no le sirve a nadie". "Creo que eso lo entendimos todos", señaló.



Entre otras cosas, Daer volvió a opinar que "el único camino para reactivar la economía es aumentar los ingresos para que vaya al mercado interno". En este sentido, resaltó que actualmente hay una diferencia entre los aumentos salariales y la inflación de los últimos meses cercana al 20 por ciento.



"En este año vamos a tener entre 50 y 60 puntos de inflación y no hubo emisión de dinero, así que margen para emitir dinero, hay. Por supuesto, siempre con responsabilidad y en el marco de una política integral", aclaró.



Al ser consultado sobre los contactos que existen hasta el momento entre el sector sindical y las cámaras empresarias, el secretario general de la CGT explicó que "hay conversaciones" entre algunos referentes de ambas partes, y también "con los que parecen ser los próximos funcionarios", porque todos están "preocupados" por la situación del país.



"Yo creo que, más que un congelamiento de precios, hay que hacer una administración de ingresos y de costos para posponer ganancias y un poquito de rentabilidad a futuro, que le viene bien al país", consideró Daer.



Más temprano, el gremialista había asegurado que Alberto Fernández ya "está intentando consensuar para generar, de vuelta, un movimiento en el mercado interno", principalmente, fortaleciendo los ingresos" de de los trabajadores y jubilados.



Para el dirigente sindical está claro que "lo primero que hay que hacer" para concretar un acuerdo social es frenar la caída de la actividad a través de una "inyección de consumo", pero resaltó que, según cree, la primera medida del próximo Gobierno "no va a ser un aumento salarial aislado, sino algo integral".



"Entre jubilados y estatales hay más trabajadores que en el sector privado. Los esfuerzos son compartidos en función de poner en marcha la economía", agregó al respecto. Días atrás ya había advertido que la idea de Alberto Fernández de incentivar el consumo "es una invitación a la remarcación de precios", por lo que "si hay vivos que especulan" y lo hacen, "habrá que castigarlos".