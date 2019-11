Advierten que una de cada cuatro estaciones de servicio no alcanza a cubrir sus costos operativos

La caída de la demanda puso en riesgo de subsistencia a un buen número de las 4800 estaciones de servicio que actualmente funcionan en el país

La caída de la demanda de combustibles, sumado al congelamiento de precios y el incremento de los costos operativos, puso en serio riesgo de subsistencia a un buen número de las 4800 estaciones de servicio que actualmente funcionan en el país.



"El sector atraviesa un presente difícil a consecuencia principalmente de la caída de los volúmenes despachados de naftas y gasoil", señala al sitio Surtidores el Licenciado en Economía y asesor de la Federación de Estacioneros de Córdoba, Gastón Utrera.

Te puede interesar Entre los reclamos de los jubilados y la presión del FMI, Alberto ya busca una nueva fórmula de indexación de haberes

"Esto provocó una fuerte retracción en la rentabilidad, que junto a los demás factores, da como resultado que una de cada cuatro empresas esté atravesando severas dificultades", afirmó.



Utrera sostiene que si el análisis se proyecta a marzo de 2020, con nuevos aumentos salariales y un hipotético cepo a los a los valores en el surtidor, la situación será "más grave aún".



El especialista no obstante hace una salvedad respecto a la magnitud de las empresas. "Estamos hablando de expendedoras que no alcanzan a vender un caudal mínimo, que son muchas pero no todas, a esas se les complica alcanzar el punto de equilibrio", señala.



"Estos casos comienzan a transitar un círculo vicioso del cual no pueden salir", sostiene Utrera.

"Es un escenario que no se puede sostener en el tiempo, ya que los empresarios dejan de pagar gastos no erogables y comienzan a endeudarse con los bancos y la AFIP poniéndole fecha de vencimiento a sus negocios", subraya.



De ahí que el analista sugiere hacer una retrospectiva al interior de la empresa para determinar los puntos débiles y modificar aquellos aspectos sensibles que sean pasibles de ajuste en pos de mantenerse a flote hasta campear la coyuntura.