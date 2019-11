Duhalde, sobre la deuda con el FMI: "Si no se puede pagar, no se paga"

El ex mandatario se reunió con el presidente electo. "Yo le tengo confianza absoluta a Alberto", confesó el ex gobernador de Buenos Aires

El presidente electo Alberto Fernández recibió este miércoles en sus oficinas de Puerto Madero al ex mandatario nacional Eduardo Duhalde, quien afirmó que está a "disposición" del próximo gobierno.



"Yo le tengo una confianza absoluta a Alberto", aseguró el ex presidente al salir del encuentro, para luego añadir que se compromete a "acompañar en el tema que quiera".



En declaraciones a la prensa, Duhalde sostuvo que hay que apostar "a generar riqueza" y recordó que de la crisis de 2001 se salió "por una apuesta a la producción". "El rumbo es la producción", subrayó.



Respecto a la deuda que recibirá el próximo, el también ex gobernador de Buenos Aires dijo que el FMI "sabe que no le podemos pagar".

"Si no se puede pagar, no se paga. Pero ellos saben que tenemos potencialidad para pagar. Hay que negociar plazos largos y quita de capital", sostuvo.



Duhalde defendió a Cristina Kirchner y pidió que entiendan el momento familiar que está atravesando. "Está sufriendo como toda madre con la enfermedad de su hija. Acá estamos llenos de odio y no pensamos en esas cosas", señaló.

Te puede interesar Pesificación a la fuerza: cómo el cepo ya cambia los hábitos de empresarios y consumidores

Siempre digo que si hiciéramos un monumento al bombero, debería tener la cara de Eduardo Duhalde, porque sacó al país del incendio y allanó el camino para volver a crecer.



Gracias, Eduardo, por tu visita de hoy y tu consejo permanente. Vamos a levantarnos una vez más. pic.twitter.com/V9H6C0B4rk — Alberto Fernández (@alferdez) November 27, 2019





"Un argentino que ha sido Presidente no puede pensar otras cosas. Yo le dije al actual mandatario que un talón de Aquiles eran los alimentos y el me dijo que no. Yo quiero ayudar. Ahora hay muchas situaciones críticas", concluyó.