Sigue la danza de nombres para el Ministerio de Economía: Lavagna, Kulfas y los "tapados"

El último nombre que circulo es el de Martín Abeles, economista de la UBA y director de la oficina de Cepal para el país y el Cono Sur

Sigue la danza de nombres d<respecto de quién será el ministro de Economía. El último que circulo es el de Martín Abeles, director de la oficina de Cepal para el país y el Cono Sur. Economista de la UBA, cercano a Matías Kulfas, trabajó en el área de Política Económica en el Ministerio de Economía durante la presidencia de Cristina Kirchner.

El otro "tapado" es el economista de la Universidad de Columbia, Martín Guzman. Vive en Nueva York y trabaja en Broadway. Allí se especializó en reestructuraciones de deudas soberanas, publicó varios libros al respecto y hace presentaciones en Naciones Unidas sobre el tema.

Guzman mantiene diálogo con Kulfas y en el mercado descuentan que tendrá un rol clave en la negociación de la deuda.



Un nombre que perdió posiciones en la última semana fue el de Guillermo Nielsen. Quienes lo escucharon en una presentación en la semana en Londres tuvieron la impresión de estar más frente a una persona que pretende tomar responsabilidades en el área energética.



Martín Redrado, el ex presidente del Banco Central y de buen trato con Alberto Fernández, sigue activo. Redrado muestra que está rodeado de un equipo y hasta mantiene diálogo con otros economistas del sector privado. Su declaración sobre la causa dólar futuro que investigaba la política cambiaria de Alejandro Vanoli e involucró a Cristina Kirchner, le habría causado el veto de la ex presidenta.



El otro economista con experiencia en la conducción de la política económica que suena cerca del presidente electo para ir al Ministerio de Economía es Roberto Lavagna. Cerca del ex candidato presidencial admiten que el interés sigue existiendo. Se descuenta que Lavagna, en caso de aceptar, impondría su equipo.



En el último tiempo también sonaron Emmanuel Alvarez Agis, Cecilia Todesca, Daniel Marx y Miguel Pesce.