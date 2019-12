El 70% de los argentinos continúa prefiriendo el efectivo como principal medio de pago

Un informe del INDEC determinó que pese a que el 80% de la población adulta tiene cuenta bancaria no aprovecha los servicios financieros asociados

El efectivo continúa siendo el principal medio de pago de los argentinos. Siete de cada $10 que se destinan a pagar un producto se abonan en cash, de acuerdo a una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que se realizó entre 2017 y 2018. Las tarjetas de debido y crédito apenas representan el 19,5% de los pagos.

El efectivo es la moneda corriente en supermercados, autoservicios y almacenes de barrio, con el 82,5% del gasto. También en la compra de tabaco y bebidas alcohólicas, que se llevan el 83,8% de las compras en efectivo.

A la hora de explicar por qué continúa teniendo tanto peso la razón parece responder a que los segmentos de menores recursos gastan su dinero básicamente en alimentos, bebidas y cigarrillo. Segmento en el que, además, los medios electrónicos no se usan aún cuando los planes sociales se pagan con tarjeta y el débito podrían utilizarlo.

Por el contrario, en donde más se usa este instrumento y la tarjeta de crédito es en la compra de electrodomésticos y artículos del hogar, pues se llevan el 37.5% del total de las compras. La indumentaria y el calzado trepa al 38%, de acuerdo a lo publicado por Infobae.

El uso de los medios electrónicos también presenta matices según el tipo de región de que se trate. En la Patagonia el uso de tarjeta se lleva el 27,5% de las compras. En el Noroeste esa cantidad roza el 10%.

Hace unos días, el Banco Central presentó un informe en el que se indicó que el 80% de la población adulta tiene una cuenta bancaria. Se trata de 55 millones de cuentas abiertas, incluyendo como se dijo más arriba, a quienes cobran planes sociales, además de las jubilaciones.

Pero que haya un 80% de la población adulta bancarizada no quiere decir que utilicen o aprovechan las ventajas que les ofrecen los instrumentos financieros. Es el segmento de la población al que se llama subbancarizado porque, pese a tener una tarjeta de débito asociada a su cuenta bancaria, no la usa. A veces, por desconfianza o desconocimiento, a veces porque en los comercios barriales no aceptan los pagos electrónicos.

Se estima que entre un 40% y un 50% de la población adulta, equivalente a unos 15 millones de personas, no usa los servicios financieros básicos.

Es, asimismo, al que apuntan las fintech, al que le ofrecen servicios financieros, especialmente a través del teléfono móvil por ser un instrumento que se maneja con facilidad a nivel masivo y no hace distinción de clase socioeconómica.

El uso de los códigos QR, además, viene ampliándose de manera exponencial desde 2018, aunque su mayor crecimiento se vio con fuerza en este 2019. Posiblemente futuras mediciones muestren otros resultados en el uso de los medios electrónicos.