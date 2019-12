Elecciones en Bolivia: la OEA confirmó serias irregularidades en el escrutinio

La OEA confirmó que detectó "manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones" en el escrutinio de las elecciones presidenciales

La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó que detectó "manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones" en el escrutinio de las elecciones presidenciales del 20 de octubre en Bolivia, al publicar este miércoles el informe final de su tarea de observación en esos comicios.



"El análisis que llevó a cabo el equipo auditor de la OEA permitió identificar la existencia de un patrón de manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones en el llenado de actas electorales", dice el informe, de 95 páginas, divulgado en el sitio web del organismo.



Esas irregularidades se detectaron "a través de mecanismos muy similares en seis departamentos diferentes (de los nueve totales) y a favor de un único candidato", agrega el texto, entregado esta tarde a las autoridades del gobierno interino de Bolivia, según publicó Télam.



Entre las "acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección", el documento señala la "paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos", del escrutinio provisorio cuando se llevaba "83,76 por ciento de las actas verificadas y divulgadas".



También la "introducción se servidores no previstos en la infraestructura tecnológica, a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares)".

Asimismo, según el informe, "se mintió respecto a la configuración real" de uno de esos servidores "no previstos", así como "se evadieron intencionalmente los controles de la empresa auditora y se redirigió el tráfico hacia una red que estaba fuera del dominio, administración, control y monitoreo del personal del TSE (Tribunal Supremo Electoral)".



"El esquema tecnológico paralelo y no controlado que se creó de manera deliberada facilitó un entorno que permitía la manipulación de datos, suplantación de actas o cualquier maniobra, facilitadopor la volatilidad de la evidencia digital", subraya el trabajo.



Por otra parte, "se detectaron irregularidades en el llenado de actas de escrutinio y cómputo que afectan la integridad de las mismas", así como "una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales".



Incluso, "a pesar de ser material sensible, se quemaron actas (el número es incierto) y más de 13.100 listas de electores habilitados (o listas índice), lo cual no permite contrastar la información consignada en las actas de escrutinio y cómputo", advierte el texto.