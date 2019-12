Moyano sobre la posibilidad de congelar precios y salarios: "Si eso da resultado y beneficia a la gente, bienvenido"

Si eso da resultado y beneficia a la gente, bienvenido", especificó Moyano al ser consultado si estaría de acuerdo con un congelamiento

El líder sindical, Hugo Moyano, se mostró receptivo a la posibilidad de congelar precios y salarios, aunque habló a la vez de paritarias moderadas.

Luego insistió con que haya un hombre de su confianza en el área de Transporte, cuya cabeza, hasta el momento, iría para el massista Mario Meoni. Y, por último, consideró que van a andar "muy bien" con el Gobierno.



"Si eso da resultado y beneficia a la gente, bienvenido", señaló a TN, Moyano al ser consultado si estaría de acuerdo con un congelamiento de precios y salarios.​ Aclaró: "Siempre y cuando dé el resultado que queremos".



De todos modos, el dirigente gremial habló de discutir paritarias aunque señaló: "Hay que pedir algo que no sea exagerado a la inflación que hay". En ese sentido, consideró que el reclamo por el mínimo no imponible puede ser uno de los temas que "se implemente para que las paritarias no sean tan elevadas".



De cara al nuevo gabinete, Moyano insistió para que haya un "hombre en transporte que conozca" del área. Pese a que ya está prácticamente confirmado que la titularidad del Ministerio quedará a cargo de Mario Meoni, el líder camionero no descartó que haya un hombre de su confianza dentro del organigrama. "Puede ser que sí", afirmó respecto a una secretaría.



El ministerio lo ocuparía Mario Meoni, ex intendente de Junín, actual director del Banco Provincia, y uno de los dirigentes que forma parte del Frente Renovador desde su fundación, en el 2013.

El martes, Fernández se había reunido con Hugo Moyano y un grupo de sindicalistas de distintos sectores, entre los que se encontraba Ricardo Cirielli y Omar Plaini. En ese almuerzo, el secretario General de la Federación de Camioneros habría pedido que Guillermo López del Punta tenga un lugar en el ministerio de Transporte.​



Lopez del Punta fue funcionario de esa cartera a principios de la década pasada, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Luego el control de la misma quedó en manos de Julio De Vido y luego de la muerte de Kirchner, la relación entre Moyano y Cristina de Kirchner se rompió.



Moyano se refirió al ministro de Transporte actual, Guillermo Dietrich, sobre quien dijo que sólo hizo bicisendas y "se ve que tiene experiencias en peajes ya que hizo buenos negocios".



Finalmente, también le dejó una chicana a Mauricio Macri a propósito de la cadena nacional de este jueves: "Si Macri va a hablar de las virtudes de su Gobierno va a hablar 2 minutos".