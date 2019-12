Obligan a locales gastronómicos a entregar a los clientesla comida que pagaron y no consumieron

Los comercios gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires estarán obligados a entregar los alimentos que fueron pagados y no consumidos en el momento.

La Legislatura Porteña aprobó este jueves una norma a través de la cual los comercios gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires estarán obligados a entregar los alimentos que fueron pagados y no consumidos en el momento.



Restaurantes, rotiserías, bares, cafés, confiterías, casas de lunch, y todo local gastronómico que esté comprendido en el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Capital Federal tendrán "la obligación de entregar, ante el requerimiento del consumidor, el producto que esté abonado y no consumido".



En su justificación, se hizo mención a que los alimentos "constituyen la mayor parte de los desechos urbanos", por lo que para disminuir esta dilapidación en las casas de expendio de comidas deberán exhibir en sus menúes, lugares de acceso e interior, una leyenda que permita conocer la norma sancionada. Mercedes De las Casas, diputada de Vamos Juntos y autora de la iniciativa, argumentó que el objetivo es "reducir el desperdicio de alimentos".

"El principal obstáculo a esta norma es cultural, ya que son los clientes los que no se atreven a pedir lo que sobra de su comida. Lo que sucede es que una vez servido un alimento a un cliente, el restaurante no puede reutilizarlo y las sobras la tiran a la basura", agregan.



Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, el desperdicio de comestibles por año es de 1.300 millones de toneladas. En la Ciudad de Buenos Aires, representan el 41,5% de los residuos sólidos urbanos, de acuerdo al Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en convenio con la Coordinación Ecológica Metropolitana (CEAMSE), en su última publicación de 2011.



Para que la población tenga conocimiento de la iniciativa aprobada en la Legislatura Porteña, se aprobó que en los locales esté exhibido un cartel con la leyenda: "Sr. Consumidor: Usted tiene derecho a recibir, sin costo alguno, el producto que haya abonado y no consumido".

Además el Poder Ejecutivo de la Ciudad deberá lanzar a modo de campaña de difusión y concientización que "el alimento no se debe desperdiciar, es un compromiso que debemos asumir todos".



En caso de no cumplir con la norma, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor podrá aplicar sanciones a los locales en cuestión.



Además, se aprobó que en los eventos masivos donde haya expendio de comidas, deberá garantizarse la opción de menús o productos alimenticios aptos para celíacos. El proyecto fue presentado por Guillermo Suárez, de Vamos Juntos, y establece que como mínimo deberá haber dos menúes o productos sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno).