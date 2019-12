Quién es Martín Guzmán, el discípulo de Stiglitz que tendrá que recomponer la economía

Fue nombrado por Alberto Fernández como nuevo ministro de Economía. De bajo perfil, en el mundo ya comenzaron a evaluar quién es y cómo piensa

A sus 37 años, el académico argentino Martín Guzmán se enfrentará a partir del próximo martes a uno de los desafíos más peculiares de su carrera: intentar recomponer una de las economías más inestables de América Latina.



El joven economista, discípulo del premio Nobel Joseph Stiglitz, fue designado este viernes como ministro de Economía por el presidente electo Alberto Fernández.



Su posición era una de las que más incertidumbre y predicciones generó previo al anuncio del gabinete, dado los vaivenes y la crisis que ha sufrido la economía argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, tal como relata la BBC.



Finalmente, el mandatario electo anunció que Guzmán, quien investiga en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y enseña en Buenos Aires y La Plata, en Argentina, será el encargado de llevar las riendas de una de las carteras que mayor escrutinio público tendrá en el futuro gobierno.



"Ese cargo fue el único que se mantuvo completamente en suspenso hasta hoy", comenta Verónica Smink, periodista de BBC Mundo en Buenos Aires..



"Había mucha especulación sobre quién sería el ministro de Economía, sin embargo llamó la atención que Fernández lo nombró en medio de su discurso, sin darle mayor trascendencia al nombramiento", agrega.



A partir del próximo martes, Guzmán, quien vivía la mayor parte de su tiempo en Nueva York, será el encargado de rediseñar una estrategia para intentar salvar la economía argentina de su hundimiento.

¿Quién es Martín Guzmán?

Nacido en La Plata en 1982, se licenció en Economía en su ciudad para posteriormente continuar sus estudios en Estados Unidos, donde desarrolló gran parte de su carrera académica y ha vivido durante gran parte de su tiempo en los últimos años.



Tras terminar su doctorado en la Universidad de Brown pasó a trabajar como Asistente de Investigación en la Universidad de Columbia, donde ha tenido como mentor a Stiglitz, quien se hizo conocido en Argentina por su cercanía a la ahora vicepresidenta electa Cristina Fernández.



Según medios argentinos, es también cercano a Matías Kulfas, que fue designado para la cartera de Producción y mantiene vínculos desde hace tiempo con el Frente de Todos, la coalición que llevó al dueto de Fernández al gobierno.



"Es un académico heterodoxo, sin experiencia de gestión y absolutamente desconocido para los argentinos", comenta Smink.



Especialista en macroeconomía y crisis de deuda soberana, el investigador de la Escuela de Negocios de Columbia dirige también la llamada Iniciativa para el Diálogo sobre Políticas (IPD), creada en el año 2000 por Stiglitz para fomentar "un diálogo en políticas heterodoxas" en el ámbito del desarrollo internacional.



Es también uno de los becarios del Centre for International Governance Innovation, un centro de estudio sobre gobernanza global creado por Paul Martin, el exprimer ministro de Canadá que fue uno de los impulsores del G-20.



Según la BBC, los medios argentinos lo describen como un "nerd", de "bajo perfil", con una amplia experiencia académica, pero sin carrera política y con nulo acercamiento a las elites financieras argentinas o internacionales, lo que señalan como potenciales lastres para el cargo.



"Los argentinos se están enterando de quién es ahora que se confirmó su nombramiento. Hasta ahora Guzmán vivía principalmente en Nueva York, aunque siempre mantuvo ´una pata´ en Argentina", comenta Smink.

Su nombre, sin embargo, comenzó a ser mencionado más allá del ámbito académico desde el año pasado, luego de que comenzara a posicionarse y emitir comentarios y sugerencias tras el despunte de la nueva crisis económica en Argentina.



Firmó entonces junto a Stiglitz una columna en la que cuestionaba el primer paquete de rescate que firmó Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y desde entonces, realizó varias publicaciones y entrevistas en las que cuestionaba la "visión chata" del saliente mandatario en cuestiones económicas.



Ya desde entonces, dejó entrever una estrategia que, según medios argentinos, será probablemente parte de su gestión: abogar por una negociación rápida de la deuda con los acreedores externos, pero con postergación de los pagos para reactivar antes la actividad.



Aunque aún se desconoce su estrategia económica y los primeros pasos que tomará en el cargo, la prensa local estima que se debe a su criterio el anuncio realizado recientemente por Fernández de que no pedirá más fondos al FMI.



Durante una propuesta que realizó el mes pasado en la sede la ONU en Ginebra, además de abogar por el fin de los préstamos, Guzmán sugirió no realizar ningún pago por dos años, negociar de buena fe con los acreedores e intentar recuperar la sustentabilidad de la deuda.



"La Argentina será el próximo gran test para el actual (no-) sistema de resolución de crisis de deuda soberana. ¿Será funcional el sistema esta vez a resolver la crisis en tiempo y forma?", escribió en Twitter junto al texto de su presentación.



Interrogado por medios argentinos de por qué los negociadores aceptarían esas condiciones respondió que lo harían porque "saben que si Argentina no se recupera, no va a poder pagar la deuda más adelante" .



En sus entrevistas ha señalado también que el país debe enfocarse en generar recursos, de forma tal que pueda contar con los fondos para los pagos.

Mi presentación esta mañana en el Palacio de las Naciones en Ginebra.??'?https://t.co/4A0bh9W0F7 pic.twitter.com/i0q0wQNWxU — Martin Guzman (@Martin_M_Guzman) November 19, 2019





"Argentina tiene un problema de liquidez y de solvencia. Resolverlo es condición necesaria para la recuperación", escribió el mes pasado en Twitter.



Pero será a partir del próximo martes cuando llegará la hora de poner sus estudios y recomendaciones académicas en la práctica.



De momento, la mejor señal de la aceptación de su figura y sus ideas la podrían dar los mercados, cuando reabran sus operaciones después del fin de semana.