La canciller de Maduro se burló de Macri: "El que se mete con Venezuela, bye bye"

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se burló a través de las redes sociales del ex presidente, Mauricio Macri

Delcy Rodríguez es la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y a través de su cuenta oficial de Twitter se burló del ex presidente Mauricio Macri, compartió su foto de traspaso de mando en el Congreso y escribió: "El que se mete con Venezuela… Bye Bye".



Para ilustrar el momento, la mandataria eligió la imagen en la que se ve el particular gesto de Cristina Fernández, cuando le da la mano al en ese momento, presidente saliente.





El que se mete con Venezuela... Bye Bye @mauriciomacri pic.twitter.com/G6YmEQ2v15 — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) December 10, 2019





La asunción de Alberto Fernández fue un día que generó conflictos entre las visitas internacionales, ya que se supo que el enviado de Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, se fue antes de Argentina cuando se enteró de las presencias en el país de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Nicolás Maduro y del ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa.



A finales del mes de noviembre, Fernández se reunió con el asesor especial para Venezuela de la Unión Europea, Enrique Iglesias, y expresó que se debía "avanzar en una salida negociada a la crisis en Venezuela" e invitó a organismos internacionales a que sean parte de este trabajo.



Durante su campaña en la que competía contra Mauricio Macri, Alberto nunca calificó de "dictadura" al gobierno de Nicolás Maduro y explicó: "Las dictaduras suelen tener un origen no democrático, y no es el caso de Venezuela. Pero muchas veces las democracias, por abuso de quien gobierna, se convierten en autoritarismos, que es lo que yo digo que ocurre en Venezuela".



Además dijo en aquella oportunidad: "No me expliquen lo que es Venezuela porque lo sé antes que Macri. Macri lo usaba para la campaña y yo lo sabía de antes, y me preocupaba".



Y agregó: "Es muy difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido. Un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario. Las instituciones están funcionando allá, después discutimos cómo funcionan, pero formalmente hay una asamblea, hay tribunales. Una dictadura generalmente carece de esas cosas".