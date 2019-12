Kulfas prometió créditos blandos para las pymes industriales y no habló de retenciones

El flamante ministro de Desarrollo Productivo debutó formalmente en un foro industrial del que participó junto al CEO de Techint, Paolo Rocca

El flamante ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró hoy que el Gobierno va a tener sus políticas económica, productiva y monetaria "absolutamente alineadas" para que el plan tenga consistencia.

Kulfas destacó que se haya decidido que su Ministerio absorbiera las Secretarías de Minería y de Energía e indicó que solo quedó por afuera el sector del campo, dado que Agricultura tiene rango de Ministerio, conducido por Luis Basterra.

"El campo quedó por afuera, pero ya estamos trabajando desde el primer día para tener una política articulada. Tenemos una objetivo muy claro de tener una política absolutamente alineada", dijo el funcionario en el 18° Seminario ProPymes que se desarrolló en la Rural de Palermo.

Kulfas dijo que el gabinete del presidente Alberto Fernández tiene "muy claro" lo que ocurrió en el pasado cuando en la gestión de Mauricio Macri "hubo una política económica muy segmentada donde había decisiones macroeconómicas desalineadas de las políticas energéticas, productiva o monetaria".

"Lo que tenemos en este nuevo Gobierno es un absoluto alineamiento del equipo económico con una fuerte presencia del ministro de Economía, que es Martín Guzman, un economista muy preparado", sostuvo.

El ministro de Desarrollo Productivo debutó en un foro industrial junto al CEO de Techint, Paolo Rocca.

Kulfas lamentó que el sector productivo venga de cuatro años con una política económica, monetaria y fiscal "muy adversa", por lo que consideró "fundamental" salir rápidamente de la lógica del ajuste que solo conduce a más recesión y achicamiento del aparato productivo.

Al ser consultado por un empresario sobre si se prevé una baja o una suba de las retenciones industriales, que están en un nivel de tres pesos por dólar, el funcionario rechazó anticipar decisiones que aún están siendo "calibradas y analizadas".

"Sí les quiero decir es que tenemos una situación macroeconómica y fiscal complicada. Eso fue lo que llevó al Gobierno anterior a incorporar estos derechos de exportación sobre los bienes industriales", dijo.

Y señaló que en esta nueva etapa hay que lograr una adecuación de los incentivos económicos para la exportación teniendo en cuenta también la situación fiscal que atraviesa la Argentina.

"Por supuesto que el objetivo central es que esto este absolutamente alineado, que podamos generar las capacidades productivas para la exportación. Pensamos que esto es posible, que la Argentina tiene capacidad en sus empresas", expresó.

El ministro debió escuchar una pregunta incómoda desde el auditorio. Paolo Rocca, que ofició de moderador, abrió el micrófono a los asistentes y Marcelo Lombardo, que se presentó como un representante de la pyme metalúrgica exportadora Mega, apeló a la ironía: "¿A la exportación van a seguir estimulándola con más impuestos o tienen pensado reducirlos?".



Kulfas replicó: "No voy a anticipar ninguna medida puntual porque son temas que estamos calibrando. Sí les quiero decir que, por un lado, tenemos una situación macroeconómica y fiscal complicada y eso fue lo que llevó al gobierno anterior a incorporar estos derechos de exportación sobre los bienes industriales".



En septiembre de 2018, el expresidente Mauricio Macri anunció retenciones de 3 pesos por dólar a la exportación de productos elaborados y de 4 pesos a la de productos primarios, que alcanzaron a todos los sectores. La gestión de Alberto Fernández subirá las retenciones a las exportaciones agropecuarias (soja, girasol, maíz, trigo y carne), a las que gravará con una alícuota y no con una suma fija. No está claro qué pasará con el resto de las ventas al exterior.