Cristina criticó los recursos que recibe la Ciudad: "Ahí hasta los helechos tienen luz y agua"

La vicepresidenta electa cuestionó con dureza el reparto de recursos entre la ciudad de Buenos Aires y la Provincia: "En el Conurbano chapotean barro"

La vicepresidenta Cristina Kirchner participó este jueves de la jura de Fernando Espinoza como intendente de La Matanza. Allí cuestionó el reparto de recursos entre Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.



Tras las palabras de Espinoza, la ex mandataria dio su propio discurso y criticó, con ironía: "En Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el conurbano chapotean en agua y barro".



"En la Matanza viven dos millones de personas en 320 kilómetros cuadrados y recibió 10 mil millones de pesos ¿Saben cuánto recibió la Capital, donde viven 3 millones de personas en 200 kilómetros cuadrados? 350 mil millones de pesos. Esas cosas son las que debemos discutir", planteó.



Luego, insistió con las diferencias en las regiones: "En la Ciudad todos tienen agua potable, todos tienen luz y gas, todos tienen cloacas, todos tienen acceso al transporte público. Cuando uno va para allá quién no quisiera vivir allí. Donde hasta los helechos tienen luz y agua. donde te rompen la vereda y ponen baldosas cada vez más brillantes".



En contraposición, cuestionó: "Todo mientras en el conurbano tenemos a los bonaerenses chapoteando en el agua y el barro. Vamos a tener que discutir una asignación racional de los recursos".





"Me imagino lo mal que se pueden sentir los intendentes del conurbano: miran todas esas plazas, los agapantos y después vuelven a la realidad de su barrio, les falta el pavimento y todo… es hora de discutir estas cosas. En el año 2016 se le dieron a la Ciudad de Buenos Aires un 2,4 de la coparticipación. Convirtieron a Buenos Aires en la ciudad más rica, en un país donde volvió el hambre".



Durante los 25 minutos en los que habló Cristina, ese fue su foco. Se encargó de una y otra manera de remarcar las desigualdades: "Es necesario que sepamos por qué no le alcanza la plata a La Matanza, Avellaneda o San Martín, tenemos que saber que a otros les sobra. No es lógica esta asignación tan irracional e inequitativa", dijo y luego preguntó de forma retórica "¿Por qué algunos viven tan bien y otros tan mal?".



La Capital Federal es el único distrito fuerte que pudo sostener el núcleo del macrismo. Hacía allí apunto la vicepresidenta en su oratoria: "Aquellos que decían que mejor vengan empresarios a gobernar.. ellos son buenos en sus empresas generando trabajo y creciendo patrimonialmente. Espero que hayan entendido y aprendido la lección. No hay empresa viable, no hay comercio exitoso si no tenemos trabajadores bien pagos dispuestos a consumir".



Para cerrar, después de aclarar que esta vez hablaría durante poco tiempo, mencionó a Alberto Fernández. Al Presidente le dedicó el final de su discurso. Fue cuando agradeció a los matanceros por recibirla y entonces recordó una frase que en su momento le dijo Néstor Kirchner.



"El (por Néstor) me decía siempre que cuando andaba con los patos volados venía a un acto a la matanza, recargaba pilas, energía y volvía a la Rosada. Es una buena receta, se le voy a recomendar a Alberto Fernandez", señaló.