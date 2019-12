Concesionarias alarmadas: piden a Alberto Fernández que declare emergencia económica

La crisis financiera de los últimos años provocó un gran desajuste en todos los números del sector, generando una baja del 50% de la demanda interna

La Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara) solicitó al presidente Alberto Fernández la declaración de la emergencia económico-financiera por 365 días para la comercialización de autos, motos, camiones y buses a raíz de la "dramática situación" que atraviesa la actividad con una caída de hasta 50% de la demanda interna.



Así lo hizo saber la entidad a través de una nota elevada al jefe de Estado donde el titular de la sociedad, Ricardo Salomé, describió "la dramática situación económica y financiera en la que se hallan los concesionarios de automotores y motovehiculos, como consecuencia de una baja de 50% en la demanda interna, como así también de una caída de la actividad en los talleres oficiales".



"Solicitamos formalmente que considere la declaración de emergencia económico-financiera del sector por término de 365 días a la comercialización de vehículos (autos, motos, camiones y buses) a través de las concesionarias de marcas en todo el territorio", expresó la nota en uno de sus párrafos centrales.



El patentamiento de vehículos 0Km alcanzará este año las 460.000 unidades (incluidos livianos y pesados), lo que representa una muy fuerte retracción respecto a las 800.000 unidades de 2018, y muy lejos del récord de 460.000 unidades de 2013.



Acara es una entidad que reúne todos los concesionarios del país y cuyo aporte "contribuye al sostenimiento del negocio" como "el principal empleador de la cadena automotriz", destacó el escrito de dos carillas.



"Además de una gran cantidad de socios adherentes, tenemos más de 1.500 concesionarios activos, entre automotores y motovehiculos, empleamos a mas de 75.000 trabajadores de alta calificación, que equivale, a nivel nacional, al 1% del total de puestos de trabajo registrados del sector privado", expresó Acara.



En la descripción de los problemas del sector, la entidad destacó que los concesionarios "reinvierten sus utilidades en capital de trabajo, mejorando las instalaciones donde ofrecen los automotores y motovehiculos, que fácilmente pueden observarse en cualquier ciudad del país", a lo que sumó la contribución en impuestos a nivel nacional, provincial y municipal que hace a la economía argentina".



Sin embargo, la situación económica de los últimos años provocó "un gran desajuste en todos los números del sector", aclaró la nota y si bien el ex Ministerio de Producción y Trabajo del gobierno anterior ofreció el programa Plan Junio 0Km para recuperar la venta de automotores, y los planes Ahora 12 y Ahora 18 para motovehiculos, "no han logrado resultados sostenidos".



Ante la crisis creciente, la entidad recreó que este mismo pedido de declarar la emergencia económico-financiera del sector le fue presentada al ex presidente Mauricio Macri de quien esperaban "mayor empatía dada su amplia experiencia en este sector" pero "no sólo fue desentendido el pedido sino que se dio por cerrada la comunicación sin mediar respuesta efectiva":



En esta nueva etapa, Acara destacó las expresiones de Fernández en favor de "fortalecer el consumo de los argentinos y de darle peso al mercado interno".



"Por ello -reafirmó la nota- le expresamos la necesidad de establecer las condiciones para que el sector, el motor de toda la cadena automotriz, sea sustentable, implementando medidas que lo fomenten y evitando que las concesionarias se vean obligados a decidir sobre el despido de empleados".