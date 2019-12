Ricardo López Murphy: "Si se restablece la previsibilidad de la deuda, se producirá un colapso del riesgo país"

El ex ministro de Hacienda, destacado consultor de empresas y de organismos internacionales y Premio Konex 1996, Ricardo López Murphy, dio un mensaje muy claro: "si se hace una negociación rápida y exitosa de la deuda pública, externa e interna, la economía podrá ingresar en un círculo virtuoso".



"La economía argentina, impuesta por la realidad del mercado hizo un sobreajuste. Las cuentas externas están sobreajustadas, ya se observa superávit en la cuenta corriente de divisas, no es normal en un país emergente. Eso ha ocurrido por una gran desconfianza, y me parece mal diseño de la política económica durante el gobierno anterior, pero, mal o bien, la economía hizo la corrección y está con superávit en la cuenta corriente. En esas condiciones creo que estamos en aptitud de hacer una estabilización macroeconómica valiosa, esto es aprovechar esa holgura en la situación externa, para relanzar el crecimiento; bajar la tasa de inflación; aumentar el empleo; y crear un ciclo favorable", señaló López Murphy a Infobae.



"La situación crea una formidable oportunidad de recuperación porque bastaría que restableciera la previsibilidad de la deuda argentina para que se produjera un colapso del riesgo país, y eso sería un factor reactivante formidable; como lo sería lograr que retorne al sistema financiero los u$s15.000 millones que salieron de los bancos; cómo lograr también que muchos argentinos que tienen recursos en el país vuelvan a depositarlos en el sistema financiero, simplemente por el temor que han tenido que se los roben, que se los manoteen", agregó.

"La clave del problema macroeconómico y de la recuperación es el de recuperar la confianza en un sendero previsible. Me parece que es factible hacerlo, requiere por supuesto políticas monetarias y fiscales consistente en el corto y mediano plazo; un programa que permita una renegociación exitosa con nuestros acreedores y el apoyo de los organismos multilaterales. Ahora, la demora en actuar tiene costos", indicó el experto.



Respecto a los últimos meses de la gestión de Mauricio Macri, López Murphy dijo: "El gobierno anterior hace 3 meses que desgraciadamente anunció el reperfilamiento de la deuda. Todos los países del mundo que yo conozco cuando anuncian la reestructuración de la deuda, inmediatamente al día siguiente presentan su propuesta a los acreedores. Acá no ha habido propuesta. No se conoce. Hace tres meses que lo único que hacemos es pagar sin poder colocar. Estamos sometiendo a la Argentina a un esfuerzo colosal".



"La cuestión esencial para un país es contar con un Presupuesto, un programa monetario, un plan financiero, la reestructuración de la deuda interna, la reestructuración de la deuda externa. No hay nada más potente para reactivar esta economía, no hay ningún instrumento más potente que dar una respuesta a estos temas, que tendría un impacto extraordinario por el nivel de deterioro que tenemos, con tasas de interés que son 25, 26% anual en dólares. Eso colapsaría con un programa sensato", advirtió el ex ministro de Economía.



"No tenemos, no ha habido en la discusión en la campaña electoral, que ha sido pobrísima, una discusión sobre el sistema tributario, regulatorio, arancelario, que la Argentina tiene que tener. No lo sabemos. O sea, diría como los regímenes cuasi totalitarios nacidos del platonismo, de Platón, somos como un lienzo en blanco, cada uno que llega acá quiere escribir nuestra vida como si el mundo comenzara hoy", señaló.



"Creo que ese es el principal problema que tiene nuestra economía, el problema del gobierno. Pero digo, el gobierno anterior, este gobierno. Es decir, la imposibilidad de comunicar los parámetros a los cuales nos tenemos que atener los miembros de la sociedad civil para organizar nuestra interacción voluntaria", explicó el experto en declaraciones a Infobae.



En relación a Muricio macri, López Murphy fue categórico: "El gobierno anterior fue de un fracaso extraordinario, con una caída de la inversión del 30%, con una caída del consumo del 15%. O sea, prácticamente se le ha ganado sin explicitar un programa".

"La deuda argentina no es grande, en proporción al PBI. Cuando se la compara con nuestros vecinos, excluida la intrasector público es relativamente pequeña, mucho más baja que la de Brasil, mucho más baja que la de Uruguay. No debería ser un problema encauzarla. Creo que por el gran castigo, por el gran fracaso que tuvo el gobierno anterior, es posible hacer una oferta con tasas muy bajas a las del mundo, probablemente muy favorable, que permita relanzar la Argentina a toda marcha. Eso es posible. O sea, los acreedores nuestros enfrentan tasas de 0%, de 1% anual, eso crea un espacio de maniobra que nunca tuvimos. Hay que aprovecharlo", agregó



Respecto a la primera conferencia de prensa del ministro de Economía, Martín Guzmán, López Murphy dijo: "Las dos referencias que me llamaron la atención fueron: no hay espacio para una explosión monetaria. Digo, dado lo que habíamos escuchado en campaña eso es un mensaje de sensatez; y quiero reconocer eso. Segundo, no hay espacio fiscal. Porque no hay crédito, porque la situación fiscal es extremadamente delicada. Si uno quiere volver a crecer no puede subir los impuestos al sector productivo, al sector que genera la riqueza en la Argentina. El tema central de las sociedades modernas es cómo se genera riqueza, la pobreza es lo natural. O sea, si nosotros no hacemos nada nos empobrecemos. Entonces, lo que es vital es cómo creamos un clima apropiado, generar riqueza, producción, inversión, progreso, empleo. Eso es lo que está en discusión".



"Creo que no es prudente con un régimen de impuestos extravagante como tiene Argentina subir los impuestos. Ese me parece un tema importante. Y me parece bueno que se haya reconocido que no hay espacio para políticas fiscales y monetarias expansivas. No hay espacio, es obvio que no lo hay. Pero como hemos escuchado tantos disparates durante tanto tiempo, que el ministro de Economía diga acá se aplica la ley de gravedad es revolucionario", agregó.



"El primer problema político, moral, que tiene que resolver la sociedad argentina es devolverle la confianza a los ciudadanos en el Estado y en su sistema político. Si los ciudadanos creen que el Estado es el ladrón estacionario, el violador contumaz, esta sociedad no tiene ningún futuro. Por eso, se le debe dar un puente de plata para que vuelvan al sistema los capitales que en este clima de temor, de incertidumbre, compraron divisas. Eso fortalecería ese retorno. Si vuelven los1 u$s5.000 millones que se fueron y supongamos que volvieran u$s15.000 más, se triplicaría el sistema financiero argentino. Entonces, hay fuentes de expansión de la actividad económica extraordinaria a nuestro alcance. Con las cuentas externas balanceadas. Esto es muy distinto de la situación de enorme desequilibrio que había en el segundo trimestre del 2018 donde íbamos a un déficit de cuenta corriente de divisas de USD 45.000 millones. Más, eso era imposible, eso era un delirio. O sea, un país que se endeudaba no para invertir sino para consumir era un país disparatado", indicó el experto



En relación al proyecto de Ley de Emergencia Económica, López Murphy dijo: "A mí no me gusta eso. O sea, yo he vivido muchos años bajo emergencia. Para algo tenemos la Constitución. La Constitución, la división de poderes. Si algo tiene que construir el Gobierno es una mayoría parlamentaria operativa. Si algo no supo construir el gobierno anterior fue una mayoría parlamentaria. Es decir, la idea de gobernar en minoría, de no tener que llegar a acuerdos, es un error, es un error conceptual. Acá hay que construir una mayoría operativa. La ley de Emergencia es para no construir la mayoría. Yo creo que delegar en el Poder Ejecutivo lo que son facultades del Congreso de la Nación no es constructivo".



"Como tomo favorablemente las palabras del ministro Martín Guzmán, tienen que ser replicadas por una actitud constructiva. Ahí va mi actitud constructiva, no les pido algo que no tenga Uruguay, que no tenga Chile, no tenga Brasil, no tenga Paraguay, no tenga Perú, no tengan la mayoría de los países. Les pido Presupuesto como tienen todos los países civilizados. Programa monetario. Un plan financiero. Explicitar las condiciones de la reestructuración de la deuda interna y externa. Explicitar las condiciones regulatorias. Hacerla en un contexto que sea favorable al empleo y a la inversión. Y volver a convocar a los argentinos a creer que invertir en su país, ahorrar en su país, no es para ser robado sino es para mejorar sus oportunidades de futuro, para ellos, para sus hijos y para sus nietos. Me parece que esa es la mejor respuesta al mensaje constructivo del presidente en el Congreso de la Nación", puntualizó.



Respecto a la inflación, López Murphy dijo a Infobae: "Las regulaciones sobre los precios públicos tienen que ser de naturaleza económica. Si no tenemos espacio fiscal no tenemos espacio para tener subsidios extravagantes. El país tiene problemas inmensos en su infraestructura, tiene una bajísima inversión, nuestra inversión no repone el capital, invertimos menos de lo que se vuelve obsoleto o se deprecia. Tenemos mucha gente empleada en el mercado informal, en puestos de muy baja calidad. A mí me parece que hay una oportunidad inmensa para transformar ese fracaso en éxito. Y creo que hay que actuar constructivamente. Es fácil en la política argentina atizar los odios, el encono, el enfrentamiento, a mí me parece que eso no es bueno, no es sano. Ninguna sociedad progresa edificando las opciones políticas sobre el antagonismo y el odio. No hay ningún futuro sobre el antagonismo y el odio, nada más que fracaso, sufrimiento, dolor".