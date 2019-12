Guillermo Calvo: "Guzmán es consciente de no aumentar la oferta monetaria, el tema es cuánto va a durar"

"Si seguimos así, no va a venir un dólar", dijo el polémico economista, que dio su visión sobre las primeras medidas de la gestión Fernández.

Era uno de los economistas más procurados durante la Conferencia Internacional de Economía y Finanzas CIEF 2019 que se realizó este miércoles en el hotel Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires. Y esa ansiedad por conocer su opinión se justificaba plenamente: Guillermo Calvo se ha ganado una reputación de pronosticador que anticipa los puntos de inflexión de la economía.

En un momento en el que la ley de emergencia económica enviada al Congreso por Alberto Fernández está en el epicentro del debate nacional, dejó entrever su visión algo escéptica sobre una rápida resolución de los problemas.

Pero lo que sí hizo fue ratificar su polémica afirmación de la campaña electoral, cuando había dicho que lo mejor que podía pasarle al país era una victoria de la fórmula Fernández-Fernández, porque sólo el peronismo puede lidiar con un ajuste fiscal sin que explote la situación social.

El siguiente es el resumen de su diálogo con iProfesional.



-Parece que al final tuvo razón cuando dijo meses atrás que el peronismo era el único que podía hacer las reformas…

-Y tenía razón (risas), más allá que fue duro, porque recibí insultos. Y hay que ponerlo clarito, eso quiere decir que la actual administración tiene más futuro que la de Macri dada la situación política de la que partimos. No quiere decir que ahora podremos salir y solucionar todos los problemas de Argentina, la situación sigue siendo muy seria. Ahora hay que ver si el oficialismo utiliza este espacio que no iba a tener Macri para, en primer lugar, pacificar el país, que debe ser prioritario. Crecimiento no lo veo, sea quien sea que tome esto.



-¿Por qué no ve posibilidades de crecer?

-Este es un país que no ahorra nada, porque apenas lo hace en 14% del PBI y necesita más de 20% para tener esperanzas de crecer. Entonces quiere decir que se necesita pedir prestado 6% extra de PBI para poder crecer, es imposible, nunca hemos pasado el 5% de crédito y cuando llegamos a eso tuvimos una crisis. No nos volvamos locos, tenemos que prepararnos para saber que no vamos a crecer y que posiblemente siga cayendo. No nos deprimamos, ni le tiremos piedras al Gobierno, porque nadie va a poder hacer eso. La única manera de salir de eso sería a través de otra gran crisis, que sería la peor de todas las soluciones.



-¿Cómo ve al Gobierno que acaba de asumir?

-Veo que este Gobierno le da más espacio a los sindicatos y está poniendo gente sensata a ver los números.



-¿Cree que hay espacio socialmente para hacer más ajustes?

-La única alternativa que cuenta es la de apoyar al que menos tiene y sacarle plata al que más posee. No tiene capacidad de prestar plata al resto del mundo, y además se ha concientizado, en base a lo que pasó en Chile, que si no se hace nada la gente se junta sin ningún líder para que las cosas cambien y sale. La calle se va a volver más activa y con más conflictividad social si no se mejora algo. Por eso va a haber que ir en dirección de crecimiento y va a que apretarse el cinturón los que puedan, no queda otra cosa que eso.



-¿Qué opina de las medidas que se enviaron al Congreso?

-Se está ajustando, van a necesitar un poco de tiempo. Si seguimos así, no va a venir un dólar.



-El paquete de medidas oficiales afectan en cierta medida al ahorrista chico por los límites a la compra de dólares, ¿piensa que puede haber un salto del tipo de cambio y que haya otro golpe a la inflación?

-Son todas medidas malas desde el punto de vista de la eficiencia, pero tal vez son las únicas que se tienen. La inflación no se afecta en este país si se controla la oferta monetaria, pero para eso hay que sacrificar otras cosas, como reducir el déficit fiscal. Pero eso lo deberá pagar alguien.



He estudiado bien el plan Primavera y terminó mal, pero estamos partiendo de una situación tan débil que cualquier situación que haya puede causar que nos podamos ir al diablo. Pero Guzmán es consciente en que no hay que aumentar la oferta monetaria, y eso puede tranquilizar las aguas. El tema es ver cuánto puede durar él y quién lo apoya.



-¿Cómo ve al país?

-Ojalá pueda controlar la insatisfacción social, crecimiento no va a tener, puede haber apenas un veranito, pero no va a haber. Es muy difícil de hacer cosas. Guzmán trabajó con Stiglitz, que es muy intervencionista, muy intervencionista. Lo conozco porque somos compañeros en la Universidad de Chicago, y en donde no estoy de acuerdo con él es cómo se implementa lo que dice, más allá que coincido en el concepto, porque está lleno de corruptos. Ojo, por ahí funciona lo que dice, es muy inteligente. Y los economistas nos venimos equivocando hace 70 años.