Cuenta regresiva para la media sanción de la ley de emergencia económica: negocian por artículos polémicos

Ya se acordó modificar un artículo de la "súper ley" para que los consumos hechos en dólares antes de la sanción no abonen el 30% del impuesto fijado

El proyecto de ley de Solidaridad Social enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso se encamina a la media sanción en la Cámara de Diputados, mientras el oficialismo y la oposición continuaban negociando los artículos polémicos de la normativa elaborada por el Gobierno de Alberto Fernández.

El miércoles, el Frente de Todos logró la firma del dictamen de mayoría favorable al proyecto tras un debate que se desarrolló en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General.

El oficialismo consiguió juntar 44 firmas, mientras que Juntos por el Cambio cosechó 35 rechazos.

La sesión está prevista para las 15:00, pero una hora antes se desarrollaba una sesión especial separada para la jura de cerca de una veintena de diputados que reemplazarán a legisladores que asumirán cargos en otras áreas del Estado.

Fue luego de una negociación que gestionó Juntos por el Cambio, que ya había decidido no dar quórum para el proyecto de emergencia pero no quería recibir acusaciones de presunta actitud "antidemocrática" por no permitir que juren los nuevos diputados.

A sabiendas de que el proyecto "ómnibus" estaba generando fuerte resistencia en la oposición, y que el oficialismo tenía un número muy ajustado para ir al recinto, con el riesgo de que se cayera la sesión, el Gobierno dio luz verde por la mañana para eliminar el artículo 85 que apuntaba a reorganizar la estructura del Estado.

El gesto cayó bien en la oposición pero no alcanzó para torcer la voluntad de Juntos por el cambio, que la noche anterior ya había definido la estrategia de retacear el quórum.

En cambio, sí acompañó el dictamen con disidencias el interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, por lo que se descuenta que este jueves bajarán al recinto para colaborar para el inicio de la sesión.

Desde la tarde del martes hubo largos intercambios entre el Frente de todos y el bloque del PJ Federal que seguían este jueves. Según supo este medio, se introducirían cambios en retenciones al agro en la discusión en particular. Había dudas en el tema jubilaciones, uno de los puntos más complejo y medular de la iniciativa

Este jueves, el Gobierno habilitó al oficialismo en la Cámara de Diputados a modificar un artículo de la "súper ley" de emergencia económica para que los consumos hechos en dólares antes de la sanción no abonen el 30% del impuesto fijado.

El artículo que será modificado será el 40, en el que el Gobierno había establecido cuándo deben los consumidores pagar el impuesto extra por consumos realizados en el exterior vía tarjeta de crédito y débito.

"El impuesto será de aplicación a las operaciones, liquidaciones y pagos efectuados a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley. Su aplicación, recaudación y ejecución judicial, estará cargo de la AFIP", dice el artículo que será modificado.

Si bien el impuesto no es retroactivo, por cómo estaba redactado el proyecto, iba a ser aplicado sobre comprar realizadas con anterioridad a la promulgación de la ley, pero esto finalmente será modificado.

Ocurre que los consumidores pagan sus consumos en el exterior según el tipo de cambio del día del cierre del resumen de la tarjeta, sobre lo cual se aplicará el tributo diseñado por el ministro de Economía Martín Guzmán.

Entonces, ese día se efectúa una "compra de divisas" del consumidor que es ejecutada por el banco emisor de la tarjeta para que se cubra el compromiso dolarizado, por más que los consumos hayan sido anteriores.

Allí había una inconsistencia, porque el consumidor iba a terminar pagando el impuesto por comprar que realizó antes de la promulgación de la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que impulsa el Gobierno.

Congreso vallado por manifestación de organizaciones de izquierda

Las inmediaciones del Congreso nacional fueron valladas en horas del mediodía como parte del operativo de seguridad que incluyó la interrupción del tránsito vehicular sobre la avenida Rivadavia, en la previa de la sesión en la que la Cámara de Diputados buscará aprobar esta tarde la ley de solidaridad social.

Agentes de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad dispusieron el corte total del tránsito sobre avenida Rivadavia, entre avenida Callao y Combate de los Pozos, para facilitar el ingreso de los legisladores a la sesión que comenzó a las 14:00.

Al mismo tiempo se colocaron vallados en los ingresos principales del Palacio Legislativo como medida preventiva ante el anuncio de manifestaciones de parte del Polo Obrero y de partidos de izquierda.

Grupos reducidos de manifestantes comenzaron a apostarse este mediodía con bombos y banderas sobre la Plaza de los dos Congresos.

Esto es porque organizaciones como el Polo Obrero y partidos de izquierda marchaban en rechazo al proyecto oficial de ley de Solidaridad Social que será debatido durante esta jornada en la Cámara de Diputados.

El acto fue convocado para las 18:00 para protestar por una iniciativa, que a su juicio "constituye un nuevo robo a los jubilados", según señalaron en un comunicado.

La protesta es convocada por el trotskista partido Obrero junto a otras fuerzas que forman parte del Frente de Izquierda Unidad.

"El mega proyecto confisca a los jubilados, además de instalar una serie de medidas que benefician a los acreedores de la deuda y tenedores de bonos", señaló la diputada Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.

Su colega porteño Gabriel Solano aseguró que el proyecto impulsado por el Gobierno "propone echar mano de la plata de la Anses para pagar la deuda, mientras jubilados que cobran $19.000 tendrán sus haberes congelados".

"Estamos ante una ley que es ´tierra arrasada´ para los jubilados. Se eliminan aumentos que eran retroactivos. Es decir, compensaban inflación pasada, que ya se había comido las jubilaciones. Es de suma gravedad", dijo a su vez Néstor Pitrola, dirigente del partido Obrero.