Camioneros arregló un bono de $20 mil y reclama 35% de aumento de salarios

Este miércoles, la Federación de Camioneros anunció que había llegado a un acuerdo por un bono de $20 mil para los trabajadores, que aún no fue reconocido por la cámara FADEEAC, la cámara que nuclea a a las entidades empresarias del autotransporte, Y no contento con ese acuerdo, el sindicato pidió un aumento salarial semestral del 35%, cuando falta más de un mes para que venza la paritaria del sector.



"En el marco de la reapertura de #Paritarias 2020 y teniendo en cuenta la realidad inflacionaria del país, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros solicitó un incremento del 35% para que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo del salario", informó en Twitter la organización gremial.

El 35% de aumento solicitado es para el período que va del próximo 30 de enero, cuando vence la vigente paritaria semestral, al 30 de junio. Camioneros presentó el pedido de actualización salarial a través de cartas enviadas a las cámaras empresariales del sector, pese a que una, FADEAAC -que dice representar al 80% de las empresas del sector-, dijo que aún no hubo acuerdo.



"La realidad inflacionaria que viene sufriendo nuestro país ha hecho del trabajador la mayor variable de ajuste, ya que los costos de vida, de impuestos, alimentarios y de insumos han crecido desmedidamente. En consecuencia, les comunicamos que nuestro reclamo será del 35%", sostuvo el jefe de los camioneros, Hugo Moyano.