Elisa Carrió cuestionó la ley de Emergencia Económica: "Se autoriza la dictadura por seis meses"

La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que el proyecto es "de puño y letra" de Carlos Zannini, actual Procurador del Tesoro

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió cuestionó este jueves el proyecto de ley de Emergencia Económica que impulsa el oficialismo en el recinto, al considerar que la norma "autoriza la dictadura por seis meses".

Si bien no está dentro de la lista de oradores del debate parlamentario en el que se trata la iniciativa, también envió un discurso escrito, que pidió incorporar al registro de la jornada.



La referente de Juntos por el Cambio suspendió su alejamiento de la política para participar de la sesión convocada en la Cámara Baja. La legisladora llegó cerca de las 20:00 al Congreso y antes de entrar brindó algunas declaraciones a la prensa, en las que consideró que el texto que envió el Gobierno "es de puño y letra" del ahora procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini.



"No actualizarán más las jubilaciones, que los que aportaron toda la vida no van a seguir con el régimen de actualización según inflación, que te pueden hacer los negocios de salud que quieran...", criticó Carrió al ingresar al Parlamento.



Además, la dirigente del principal espacio opositor sostuvo que los integrantes del Frente de Todos "vienen a robarle al campo como le robaron siempre, para mantener a la corporación de los laboratorios y la corporación industrial".



"Esto es un atropello liso y llano a la República. Quiero que miren los pobres cómo los están engañando. Tenemos un dólar que se llama, el dólar Fernández, Alberto y Cristina. En las PASO subió a 50 y pico, 60 y ahora lo tenemos a 80", agregó.



La diputada, que ya renunció a su banca a partir de marzo del año que viene, explicó que esta va a ser la "última" sesión de la que participará, ya que después quiere "ser una ciudadana de la calle". De todas formas, aclaró que va a "pelear por la República sin violencia", desde otro lado.



Si bien no está entre los oradores de la jornada, Carrió envió un discurso escrito que pidió que sea incorporado en el Diario de Sesiones de este jueves. En el texto, la legisladora de la Coalición Cívica señaló: "La concepción republicana dice que la delegación de facultades es mala per se porque roba atribuciones a uno de los poderes del Estado".





"Entonces, esto no es contra un gobierno ni un presidente; no es oposición de ninguna naturaleza sino preservación del rol institucional del Parlamento", comenzó el texto que entregó la referente de la CC-ARI, citando un viejo discurso suyo pronunciado durante el tratamiento del Presupuesto del 2004, cuando al frente de la Casa Rosada estaba Néstor Kirchner.



Entre otras cosas, la diputada resaltó que "la norma constitucional es clara" en cuanto a que "se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo", pero "la historia argentina nos ha demostrado que en nombre de la democracia se puede violar la Constitución Nacional y destruir la República".



En este sentido, Carrió opinó que la ley de Emergencia Económica que ahora impulsa el oficialismo "no pone ningún límite ni parámetro razonable a la delegación, lo que hace que las facultades otorgadas se conviertan en poderes de una discrecionalidad absoluta e incontrolable".



De esta manera, la dirigente opositora cuestionó algunos puntos del proyecto que autorizan al Presidente a decidir, por ejemplo, sobre jubilaciones, tarifas de servicios públicos y porcentaje de retenciones para el campo, aunque el texto original fue modificado antes del debate.



Tras recordar su posición frente a proyectos similares en años anteriores, Carrió también pidió: "Que se ponga en conocimiento del Fiscal de turno para que se investigue la posible comisión del ilícito tipificado en el artículo 227 del Código Penal, que sanciona a quienes concedan al Poder Ejecutivo Nacional, facultades extraordinarias por las que la fortuna de los argentinos hubieran quedado a merced del gobierno nacional".



Para la diputada, si la norma se aprueba, no solo se le estaría dando más capacidades "extraordinarias" de acción a la administración de Alberto Fernández, sino que también "se estaría generando un grave perjuicio al erario público".







