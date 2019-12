Fernández negó congelamiento de jubilaciones y aseguró que "en marzo habrá aumento para todos"

Alberto Fernández se refirió a la reciente ley de Solidaridad: "No hay congelamiento de los haberes jubilatorios. En 180 días tendremos una nueva fórmula"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante una entrevista en América se refirió a la reciente ley de Solidaridad ,aprobada por el Senado en la madrugada del sábado. Y dijo: "No hay congelamiento de los haberes jubilatorios. Estoy preocupado por los jubilados. En 180 días tendremos una nueva fórmula".



Fernández detalló: "En diciembre aumentó para todos casi el 9%; a las mínimas les dimos un adicional de $5 mil en diciembre y %5 mil en enero; y en marzo habrá un nuevo aumento".



En breve entrará en vigencia el congelamiento por 180 días del sistema de actualización automática de las jubilaciones superiores a la mínima, tiempo en el que quedará suspendida la ley de movilidad que actualizaba de manera automática los haberes previsionales.



"No hay ningún congelamiento del salario de los jubilados. Lo único que se va a cambiar es el cálculo de actualización. Eso se suspendió, pero eso no quiere decir que se suspendan los aumentos", explicó América TV. Y agregó: "La fórmula de Macri casi incendia el país". Por este motivo, dijo que hay que revisarla.



En la entrevista, Fernández consideró que la situación actual de la Argentina es parecida a la de 2001. No obstante, opinó: "Lo que gracias a Dios no tenemos es el estallido social". Además, justificó sus "superpoderes" -con once facultades delegadas-. "Son para administrar el caos", dijo. Y agregó: "Espero hacer las cosas de modo democrático".





Criticó con dureza la gestión que lo antecedió y dijo: "Macri eliminó al Estado". Para Fernández, el expresidente "terminó hasta con los gastos de las vacunas y por eso decía que iba a llegar a cero déficit".



El Presidente contó que el Congreso de la Nación "va a tener que legislar un montón, porque hay que cambiar muchas cosas que se hicieron durante el gobierno de Macri". Y ejemplificó: "Macri congeló las tarifas hasta después de las elecciones, por eso vamos a elaborar un nuevo cuadro tarifario".



Más adelante, citó al ministro de Economía, Martín Guzmán: "Estamos tranquilizando la economía". Y agregó, a modo de ejemplo: "En cuatro años Macri hizo caer las jubilaciones un 20%. Yo quiero garantizar que se recupere esa pérdida".



Para Fernández, las medidas que tomó el Gobierno hasta ahora son las bases. "Estamos fijando con este plan las condiciones mínimas para empezar a crecer", sostuvo.



Fernández se refirió al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y remarcó que "no la van a pagar los que menos tienen". Además, indicó que el viernes venció un nuevo pago de deuda, que debió ser postergado. "De eso nadie habla. Tengo que hablar de eso. Denme tiempo, Luis. Llevo diez días", lanzó.



"Lo único que hicimos con el campo fue actualizar lo que Macri dejó de actualizar, solo que planteamos que para que no sea igual a la 125 debimos fragmentar", contó. Sin embargo, destacó la importancia de las retenciones para poder obtener los dólares que se destinarán a pagar la deuda con el Fondo. En esta línea, consideró que el cepo que decretó Macri fue "muy necesario".



Asimismo, afirmó: "Para las retenciones el límite es 33%. Lo único que estamos haciendo es tomarnos el derecho de subir tres puntos. El resto lo puso Macri".



El Presidente dio detalles de su relación con Cristina Kirchner. "Cristina cambió. Si ella no hubiera cambiado yo no sería presidente", dijo. Y contó: "Somos amigos, nos peleamos 10 años como muchos en Argentina. Por eso yo siempre planteo su ejemplo para poner fin a la grieta".



Más adelante, volvió a referirse a su relación con su compañera de fórmula. Si bien el Presidente reconoció haber sido "muy crítico" durante la gestión de Cristina, consideró que en aquel entonces la deuda externa no era un problema. "Cristina dejó 13 puntos del PBI de deuda en dólares. Hoy la deuda es del 95% del PBI", detalló. Y ejemplificó con otros números que, por contraste, dejan bien parada a la exvicepresidenta.



Cuando se le consultó sobre por qué salieron varios de los presos kirchneristas desde que Fernández ganó las elecciones, dijo que eso depende de la Justicia. "Debería asombrarnos que haya gente presa sin condena", retrucó. Y agregó: "La Justicia federal funciona mal, pero no todo funciona mal".



"La interventora Cristina Caamaño pertenece a un grupo con una mirada parecida a la nuestra. Y tiene capacidad de trabajo y coraje", la defendió, ante las críticas de Majul.



Asimismo, Fernández destacó la labor del fiscal Félix Crous como titular de la Oficina Anticorrupción y volvió a resaltar la autonomía que tendrá la secretaría. "Es abogado y no se enamoraría de mi. Va a trabajar con total independencia. Además de que sobre él no pesa ninguna mancha", opinó, en una clara crítica a Laura Alonso.



Sobre el final de la entrevista, Fernández dio detalles de cómo son sus días desde que es el presidente de todos los argentinos. "Yo el poder lo ejerzo, ni lo gozo ni lo sufro", definió.



Dijo que normalmente se acuesta cerca de la una de la madrugada y se levanta a las siete de la mañana. No lleva adelante ninguna dieta. "Pero debo hacerla", resaltó. Y agregó: "Ahora empecé a hacer ejercicio en la Quinta". Respecto de si se psicoanaliza, dijo que no, que nunca lo necesitó.



Por último, se refirió al vínculo con su hijo, Estanislao Fernández. "Mi vínculo con él es muy bueno". Cuando se le consultó sobre cómo lo cuida como padre dijo: "Lo cuido mucho; él también tiene que saber cuidarse".



Sobre el final, quiso enviar un mensaje a los argentinos en estas Fiestas. "Que estén tranquilos. Hemos parado el colectivo directo al precipicio", dijo. Y pidió, una vez más, que se cierre la grieta social que vive la Argentina: "Hagamos una sociedad justa. Terminemos las diferencias entre nosotros", concluyó.