Alberto Fernández: "Si logramos una inflación de un dígito para 2023, estaré satisfecho"

El Presidente dijo que su preocupación es tratar de ordenar el país y manifestó que con el ministro Guzmán buscan tranquilizar la economía

El presidente Alberto Fernández confirmó este lunes que en los "próximos días" vendrá a Buenos Aires una misión del Fondo Monetario Internacional para iniciar formalmente las negociaciones con el Gobierno por la deuda argentina.



En diálogo con los periodistas acreditados de Casa Rosada, el Presidente dijo que su "preocupación es tratar de ordenar esto" y manifestó que "con Martín (Guzmán, el ministro de Economía) decimos que hay que tranquilizar la economía, a la Argentina, y estar todos un poco más tranquilos para empezar el año".

"Si logramos una inflación de un dígito para 2023, estaré satisfecho", afirmó en la ronda de prensa.



Ayer, durante una entrevista con el canal América, el Presidente había expresado que "lo hemos dicho hasta el cansancio, y lo voy a cumplir, que no van a pagar la deuda los sectores más desposeídos", y que con la sanción de la ley de emergencia, denominada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva "los mercados reaccionaron bien" porque "vieron racionalidad, que hay un programa de crecimiento para pagar la deuda".



Sobre el tema de las denominadas jubilaciones de privilegio, manifestó que se va integrar "lo más rápidamente" una comisión para estudiar" la cuestión: el Presidente concurrió a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada para saludar con motivo de las fiestas de fin de año a los hombres de prensa allí acreditados, acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.



"Creo que es necesario ordenar eso, porque si no tenemos jubilados de primera y jubilados de segunda", consideró, y anticipó que "los jubilados van a tener su aumento en marzo, como estaba previsto, y veremos cómo lo vamos a hacer porque la situación es muy compleja".



En cuanto a la posibilidad de que se adelante un incremento de los haberes del sector, puntualizó que ya "todos los jubilados tuvieron un aumento en diciembre de casi el 9 por ciento".



Fernández enfatizó que su intención es "dejar de hablar de la herencia, mirar un poco para delante y darnos cuenta de la situación. Encontré la Argentina que todos vemos, trato de no hablar tanto de eso, porque hace cuatro años que venimos hablando de la herencia".



"Yo creo que ese tema está ya muy debatido", dijo al ser consultado más adelante sobre un ajuste para la política, y comentó que "la verdad que el Estado se ha achicado muchísimo, nosotros estamos corrigiendo muchos aspectos".



"A mí no me gusta hablar de eso porque es correr detrás de una consigna distinta, pero ustedes ya se van a ir dando cuenta porque lo vamos a ir haciendo y anunciando poco a poco", expresó. Y agregó: "Por lo pronto ya sacamos decretos para ir revisando las últimas designaciones, para ver los últimos concursos, y eso es parte de la corrección del gasto del Estado".



Fernández manifestó que no se siente presionado por ejercer su cargo, y afirmó que para él "no es ninguna presión ser presidente, sino es una gran responsabilidad. Presión no, responsabilidad, sí, son cosas distintas".



Por último, ante de brindar con los periodistas, el Presidente dejó un mensaje a los argentinos: "Lo central es que comenzamos una nueva etapa, en la que tenemos que estar más unidos que nunca, olvidar las rencillas que vivimos, porque hay gente que la está pasando muy mal y nuestra prioridad es esa gente. Tenemos la posibilidad de vislumbrar un horizonte mejor, y colaborar todos para ver un futuro mejor para la Argentina".