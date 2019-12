La venta de electrodomésticos cayó más de 15% durante noviembre

Las ventas nacionales de electrodomésticos cayeron más de 15% interanual en noviembre, de acuerdo con las proyecciones que trazaron las cadenas del sector

Fuentes del sector comercial señalaron a BAE Negocios que las operaciones se contrajeron "arriba del 15% en noviembre", en la comparación con igual mes de 2018. Como dato agravante, la suba interanual de precios fue mayor al 40 por ciento.



Empresarios del sector coincidieron en remarcar la importancia de los días de descuentos especiales para venta online, principalmente por las posibilidades de financiación, que en un contexto inflacionario empujaron la decisión de compra de los consumidores.

Según indicaron, los picos de venta que se registraron en cada evento de descuentos especiales para el comercio electrónico, como el "Black Friday", son útiles "pero después te dejan sin ventas durante los 60 días hasta fin de año".



Asimismo, en momentos en que se renegocia cómo será la continuidad del plan, hay coincidencia en que "Ahora 12 es un oxígeno para la industria de línea blanca, porque son bienes que arrancan con tickets altos y las cuotas reactivan la compra por parte de los consumidores".



Entre los fabricantes de electrónica nucleados en la cámara Afarte recordaron que el gobierno anterior aplicó un "mazazo" al sector en abril de 2017, con la decisión de reducir los aranceles de importación de 35% a 0%. Esta resolución condenó a la producción de Tierra del Fuego y se pasó a un mercado completamente importado.



"El segundo semestre de 2018 fue malo porque el sector se quedó con mucho stock. Pero se aprendió de esa situación y hoy te diría que se produce casi just in time. Cuando no hay señales claras de que esto se va a mover de nuevo, la producción se acomoda. Ya no podemos quedarnos con stock porque equivale tener capital quieto a tasas imposibles", describieron entre los fabricantes.