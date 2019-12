El Gobierno revisará las designaciones de funcionarios nombrados por Macri con sueldos de más de $90.000

El proceso abarcará las designaciones de los últimos tres años de todo el Estado, incluidas las empresas públicas. Comenzarán con los directores nacionales

El Gobierno revisará las designaciones de los funcionarios técnicos de alto rango de los últimos tres años de la gestión de Cambiemos. Así lo indicaron a Infobae calificadas fuentes oficiales, que precisaron que la revisión implicará observar con atención los concursos y las designaciones transitorias por el gobierno de Mauricio Macri desde 2016.



Este proceso abarcará a la administración pública nacional en su totalidad –incluyendo a los organismos descentralizados- y a las empresas en las que el Estado tenga mayoría accionaria.



Para la Jefatura de Gabinete que lidera Santiago Cafiero, "hay demasiados funcionarios con la calificación más alta posible sin que cumplan los requisitos profesionales y académicos correspondientes".



El examen de los nombramientos comenzará con los cargos de directores nacionales que accedieron a la calificación de la letra "A", la más alta que se puede alcanzar, con un sueldo promedio neto de unos 90.000 pesos.



En particular, se observarán "las designaciones de personas menores de 25 años con cargos importantes y que no cuentan con los requisitos administrativos correspondientes".



"No estamos haciendo nada diferente a lo que hizo Cambiemos cuando asumió a fines del 2015", explicó la fuente.



El funcionario expresó: "El gobierno de Mauricio Macri sobredimensionó el número de directores nacionales, mientras que se despidió a mucha gente, unas 41.000 personas, de cargos muy bajos, a los que ellos llamaban la grasa militante".



Aunque no dieron un dato preciso sobre cuánta gente se encuentra bajo observación, aclararon que "son muchos más de los 3.000 funcionarios que se mencionaron en un primer momento".



La primera medida que se adoptó en este sentido fue suspender por 180 días el decreto 788 que el 1 de enero le daba estabilidad y le subía los salarios a esos funcionarios. "Hay que revisar si es justa esa garantía de estabilidad", indicó la fuente.



Y, si se quedaran, "sería sin privilegios; es decir, deberán cumplir los requisitos académicos correspondientes".



En los registros oficiales, los nuevos funcionarios que dirigen las áreas que antes correspondían al Ministerio de Modernización –y que ahora responden a Jefatura de Gabinete- observan que las direcciones nacionales pasaron de 290 a 398 entre 2016 y 2018. Cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, se redujeron a 324.



La limitación se adoptó a través del decreto 632, que dispuso que el Estado, con la excepción de la AFIP, el Servicio Penitenciario, las FFAA y de Seguridad y las Universidades Nacionales, "no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal".



Ahora, según prometen los funcionarios que dependen de Cafiero, dos criterios guiarán la revisión de la estabilidad de los funcionarios: "Cumplimiento de requisitos académicos y de las restricciones presupuestarias vigentes", indicó la fuente. Claro está que, con el aumento del número de ministerios de un gobierno a otro, también se sumaron contrataciones, por carteras que antes eran secretarías o subsecretarías.