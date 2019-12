Cuáles son las señales positivas que hoy mira el mercado de cara al inicio del 2020

Si bien el mercado está cerrando más complicado que las expectativas que había a fines de 2018, el panorama luce mejor de lo que se pensaba en septiembre

La última semana volvió a mejorar los ánimos en el mundo financiero y eso hace que enero comience con buenas expectativas; de todos modos, se necesitará nueva información sobre el tratamiento de la deuda y otras variables de la economía local para vislumbrar lo que puede suceder durante todo 2020.



El mercado local está cerrando mejor de lo que se pensaba en septiembre, pero claramente mucho más complicado que las expectativas que se tenían a fines de 2018.

Sin embargo, no hubo muchas estrategias ganadoras. Los bonos en dólares cierran con caídas promedio en el año del 25%. Mientras que el S&P Merval acumula una baja del 27%. Todo en el marco de un tipo de cambio oficial que, hasta la reimplementación del cepo al dólar, se devaluó un 58%; volviendo, en consecuencia, al resurgimiento de la brecha con otros tipos de cambio de referencia como el que se desprende del arbitraje de bonos.



En cuanto a los bonos estatales, luego de anunciar el rereperfilamiento de las Letes en dólares, el Gobierno sí cumplirá en las próximas horas con el pago de los Descuentos y el Century (unos US$880 millones), a la vez que también parece que sostendrá el cronograma de vencimientos en pesos -incluidas las Lecaps-.

Te puede interesar En busca de financiamiento, el Gobierno toma más de $76.000 millones del fondo de los jubilados

Estos dos últimos puntos fueron una buena noticia para el mercado que busca sostener las expectativas de una reestructuración amigable y rápida. De acá, se debe leer la recuperación reciente de las paridades del orden de 40% en promedio a niveles del 50/52%, según La Nación.



Ahora, la estrategia de sostener las negociaciones por la deuda sin un default previo, dependerá del éxito que tenga Guzmán en las colocaciones que parece hará en contracara a cada vencimiento en pesos importante.

El ratio de renovación que logre será el dato clave: si es bajo, no dejará de imprimir ciertas dudas sobre los pagos futuros. En particular, en febrero y marzo, en donde sólo los vencimientos de Lelink, Lecaps y Lecer suman en promedio unos $81.000 millones por mes (unos u$s1.400 millones).



En el plano externo, el año termina mejor de los esperado. El temor a una guerra comercial sinfín entre Estados Unidos y China parece finalmente enfriarse, de la mano de un primer acuerdo que se firmaría en pocas semanas, y así la probabilidad de una nueva crisis se reduce, según La Nación.



En cuanto a los fondos comunes, el patrimonio de la industria cierra el año en niveles de $830.000 millones, recuperando en pesos los niveles de julio pasado, y creciendo cerca de 38%. No obstante, la recuperación reciente se basa en una industria con una estrategia diferente, que debió una vez más volver a readaptarse. Hoy, el 42% de los activos que administran están concentrados en Money Markets (liquidez casi inmediata), cuando hace un año explicaban sólo el 25%.