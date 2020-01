El Gobierno exigirá a las low cost que también hagan rutas que no son 100% rentables

El ministro de Transporte señaló que si bien seguirán habiendo este tipo de aerolíneas en el país, se reforzarán los controles de seguridad

El ministro de Transporte, Mario Meoni, se refirió a la continuidad de las low-cost en Argentina, y señaló al respecto que "va a seguir habiendo low cost en el marco de lo que el Estado viene teniendo como política, porque no podemos borrar lo que escribió".

En una conversación con el programa radial "Pasaron Cosas", de Radio Con Vos, indicó que "sí les vamos a exigir el cumplimiento de todas las rutas que corresponden", tras lo cual aseguró que lo hacen con algunas y otras no.



"Creemos en la competencia aérea pero queremos una competencia más justa. Aerolíneas Argentinas se hace cargo de volar a los lugares más complejos, y las otras empresas viajan sólo a los destinos que les parecen rentables. Queremos modificar esa lógica", continúo el titular de Transporte.



Frente a la posibilidad de que esta decisión las haga inviables económicamente, el funcionario dijo que se trata de "una decisión empresarial que sean inviables o no. Sí vamos a exigir que hagan rutas que no son 100% rentables".



Asimismo, volvió a hacer hincapié en que se trata de "una etapa en la que la Argentina debe respetar lo que el Estado venía firmando. Me parece que no hay márgenes para que el estado de derecho no funcione a pleno. Si éste funciona a pleno las empresas se deben ajustar a eso, y eso le dará competitividad o no".

Y agregó: "Pero no somos nosotros lo que vamos a determinar la competitividad o garantizarle la competitividad a una u otra empresa. La misma la tiene que tener cada empresa en función de sus políticas comerciales y de desarrollo, cumpliendo con las normas".