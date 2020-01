Bonafini le exigió a Alberto F. que "tome las riendas" de los medios de comunicación: "Son basura y una mierda"

Tras la tradicional ronda de los jueves en la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini apuntó contra los medios de comunicación, periodistas y ruralistas

Hebe de Bonafini volvió a pronunciar un incendiario discurso tras la tradicional ronda de los jueves en la Plaza de Mayo, donde esta vez apuntó con insultos contra los medios de comunicación, periodistas y ruralistas.

Incluso le exigió a Alberto Fernández que "tome las riendas" de los medios, a quienes no dudó en calificar como "basura y mierda".



"Si el gobierno de Fernández no toma las riendas con la comunicación, estamos en el horno, porque siguen diciendo de todo por la televisión, todo el tiempo mentiras", cuestionó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo. En esa línea, consideró insuficiente la decisión de la Casa Rosada de no dar más pauta de manera individual a los periodistas.



"Dicen bueno, les van a sacar a los periodistas que cobraban pauta...ja ja, como me río. Si no les pagan a ellos, se las va a pagar a otros, porque si se la dan al canal, el canal dice ‘tranquilos, ustedes no digan nada, que me la dan a mí, yo la reparto con ustedes. Miren que difícil que se les va a hacer", razonó la dirigente, quien acto seguido le habló directamente al mandatario.



"Fernández, pensá un poquito. Señor presidente, si usted le va a dar la misma plata, pero al canal, el canal la va a repartir para que nos sigan puteando y nos sigan diciendo lo que nos están diciendo. No precisa ser un genio para eso", fue el mensaje destinado al Jefe de Estado.

Acto seguido, elevó el tono de su mensaje y llegaron los insultos, con nombre propio: "No pueden estar más en la televisión los Majul, es una ofensa. No tengamos miedo en nombrarlos, son una basura".

Tras el exabrupto contra el conductor de La Cornisa, Bonafini cargó contra el diario Clarín: "No puede ser que Clarín comande todo, cuando uno escucha lo que dicen, son mentiras, no hay nada que se pueda creer. El diario no me preocupa tanto, porque lo compran los ricos, lo compran ellos, los mismos. Los pobres no compramos Clarín, ni sabemos que existe. ¿Qué es Clarín? Nadie sabe, es apenas un diario de mierda".



Pero no solo los medios fueron el blanco de los dardos de Bonafini. También cuestionó duramente a los ruralistas, a quienes vinculó con la dictadura militar y responsabilizó "por el hambre de tantos pibes".



"Los ricos, los que tienen mucho, son nuestros enemigos. No les va a gustar que digamos esto, pero para mí son mis enemigos (...) No podemos querer a todos por igual, no podemos querer a los que nos hacen la vida imposible", lanzó.