Para Kiguel, las políticas del Gobierno son en línea generales positivas, aunque busca un equilibrio que le resulta difícil

El economista aseguró que crecerá el consumo y se mostró optimista sobre las exportaciones. También hizo hincapié en la renegociación de la dueda

El economista Miguel Kiguel afirmó que "a nivel macroeconómico las medidas han sido, en líneas generales, positivas, en el sentido de buscar responsabilidad en la parte fiscal, apuntar a un superávit primario". Aunque aseguró que el

"Como no tenemos Presupuesto no sabemos nada sobre la proyección del gasto público, pero por lo menos hay una declaratoria, una intención, de ir a un superávit primario, por ahí no este año, pero el año que viene. Es cierto que se hizo mucho sobre la base de impuestos, pero del gasto no sabemos mucho qué es lo que pasa, aunque pareciera que se está encaminando en la dirección correcta", señaló Kiguel.

Además, remarcó que "en la parte monetaria no sabemos, yo diría por ahora que han sido prudentes en la baja de las tasas de interés, o sea, no se han apresurado. Pienso que la baja de tasas va a seguir, pero creo que, por lo menos, están yendo a una velocidad razonable por lo que han sido las primeras impresiones".

Según el director ejecutivo de Econviews, la principal duda es qué pasará con el gasto público, "porque pareciera que van a bajar jubilaciones, pero por otro lado están aumentando las partidas para planes sociales, y después como están congelando tarifas no se sabe qué va a pasar con los subsidios a las empresas".

"Por otro lado, le quieren dar a los productores de Vaca Muerta un buen precio para que produzcan, y obviamente que sea una diferencia entre el precio que les pagarán a los productores y el precio que se les cobre a los consumidores, de algún lado tiene que salir esa plata y no está nada claro de dónde", completó.

En lo relacionado con el contexto internacional, Kiguel señaló que no habrá demasiados cambios. "Seguimos en un entorno de tasas de interés muy bajas, eso no ha cambiado", remarcó, aunque indicó queno le "preocupa demasiado en términos de cómo puede ser la renegociación de la deuda, la cual tiene complejidades propias, pero el contexto externo financiero todavía ayuda".

En este punto, resaltó que "para que haya una renegociación exitosa de la deuda creo que hará falta que la Argentina muestre por lo menos un sendero objetivo, deseado, de política, con ciertos números fiscales que muestren que Argentina va a tener más capacidad de pago en el futuro de la que tuvo hasta ahora".

"Creo que el presidente Alberto Fernández está buscando un equilibrio que le resulta difícil porque tiene que contener a ciertos sectores de su espacio y al mismo tiempo tratar de mantener un equilibrio con Estados Unidos. Creo que lo está de alguna forma logrando. Obviamente, que no es como era con Mauricio Macri que aprobaba el Grupo de Lima, y mantenía muy buena relación con Estados Unidos", siguió Kiguel en lo referido a la política internacional en diálogo con Infobae. Y agregó: "Yo creo que lo que se va a tratar es de mantener un diálogo razonable, de no embarrar demasiado la cancha; y de buscar un equilibrio parecido al que tiene con México, tal vez. O que en su momento tuvo con Uruguay. Es decir, no veo una posición anti Estados Unidos, pero tampoco es un alineamiento total con Estados Unidos. Entonces creo que ese es el equilibrio que está buscando".

En cuanto a al consumo, afirmó que no tiene dudas que va a subir, al igual que las exportaciones y el balance comercial. "Tengo más dudas respecto lo que puede pasar con la inversión, porque ahí se están esperando señales. Por ejemplo, en el caso de energía lo que se quiere saber es, ¿cómo va a ser la nueva tarifa, la renegociación integral de las tarifas?", acotó.

Sobre las exportaciones, el economista remarcó que se está ante "un tipo de cambio real que sigue siendo alto; es muchísimo más alto de lo que era, por ejemplo, en el período del cepo del 2011 al 2015", razón por la cual "la brecha con el contado con liqui y con el blue contra el oficial no es más grande".

"Hablando con empresas veo que todavía hoy existe una paridad cambiaria competitiva, habrá que ver qué pasa en los próximos meses, pero si el tipo de cambio real se mantuviera en los niveles de hoy yo creo que las exportaciones están para crecer", sentenció en una entrevista a Infobae.

Kiguel afirmó que a pesar de que no haya un plan económico, "hay chances de que la economía crezca, especialmente si siguen bajando las tasas de interés, si Argentina arregla la deuda".

"Si se logra dar una buena visión de cómo van a evolucionar las cuentas fiscales, si se evita el atraso cambiario, si se logra avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario y con los acreedores, bueno, el riesgo país va a caer. Y yo creo que el Estado no se va a poder endeudar muy rápido, pero por lo menos le va a abrir la puerta a los privados", amplió.