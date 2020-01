Goldman Sachs se la juega: no ayudará a cotizar en la bolsa a empresas sin mujeres en sus directorios

Su intención es llevar esta nueva política a todas las compañías de propiedad privada en las que el grupo bancario es accionista mayoritario

A partir de julio, el grupo bancario Goldman Sachs no ayudará a salir a bolsa a ninguna empresa europea o estadounidense que no tenga al menos un miembro "diverso" en su junta directiva, preferiblemente una mujer.



La decisión del grupo bancario llega tras analizar los resultados de las compañías que en los últimos años han lanzado ofertas públicas de acciones en Estados Unidos y constatar que a aquellas con presencia femenina les ha ido "significativamente mejor".



"A partir del 1 de julio, en EE.UU. y en Europa, no vamos a sacar a bolsa ninguna empresa a menos que tenga como mínimo un candidato diverso en la directiva, centrándonos en mujeres", aseguró el CEO del banco, David Solomon, en el canal de televisión CNBC.

Su intención es requerir para 2021 un mínimo de dos, explicó Solomon desde el Foro de Davos (Suiza).



Según el máximo ejecutivo de la entidad, recientemente unas 60 compañías salieron a a bolsa en EE.UU. y Europa con juntas formadas exclusivamente por hombres blancos.



"Puede que perdamos algo de negocio, pero a la larga creo que este es el mejor consejo que podemos dar a empresas que quieran dar retornos de calidad a sus accionistas", apuntó Solomon.



A su juicio, uno de los factores que explican la falta de diversidad en muchas juntas es que la mayoría de los candidatos son elegidos entre personas que ya han trabajado como ejecutivos de otras empresas, lo que cierra el camino a muchas mujeres.



El CEO apuntó que Goldman Sachs está dispuesto a ayudar a clientes a encontrar candidatas adecuadas.



La intención del banco con sede en Nueva York es extender esta nueva política a todas las compañías de propiedad privada en las que es accionista mayoritario, dijo una fuente de la entidad al diario New York Post.



En su caso, cuatro de los once miembros de su junta son actualmente mujeres.